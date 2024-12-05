Госбанк РФ из-за санкций закрывает единственное дочернее подразделение в Африке

Государственный банк РФ ВТБ закрывает единственное дочернее подразделение в Африке. Это связано с западными санкциями и тем, что банк отключен от системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным СМИ, Banco VTB Africa S.A. был открыт в Анголе в 2007 году. Банк решил сдать лицензию на осуществление банковских операций.

"Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии - у нас все заморожено там", - заявил глава банка Андрей Костин.

По его словам, была проведена встреча с президентом Анголы Жуаном Лоренсу во время которой должны были решить судьбу банка. Ведь вторым крупнейшим акционером его является ангольская алмазодобывающая корпорация Endiama.

Вероятно, договориться о будущем Banco VTB Africa не удалось.

Стоит заметить, что аналогичные проблемы у ВТБ возникли и с другими отделениями в Британии, Германии и постсоветских республиках.

Российский госбанк лишили контроля над VTB Capital и VTB Bank Europe. Кроме этого был закрыт бизнес в Грузии.

Санкции против владельца банка ВТБ

В 2017 году ВТБ провел реорганизацию европейского субхолдинга, объединив свои филиалы в Германии, Австрии и Франции под единой лицензией VTB Bank Europe. Этот банк принадлежал ВТБ, но после введения санкций против российского банка в 2022 году немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления европейской "дочкой" и лишил его контроля над активами VTB Bank Europe, отметив, что сам европейский банк не подпал под санкции ЕС.

В феврале 2023 года США обвинили главу ВТБ Андрея Костина и двух его помощников в нарушении санкций. В частности, Костину инкриминируют отмывание денег и нарушение ограничений, связанных с владением двумя яхтами и домом в курортном городе Аспен, США.