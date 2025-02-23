Государство оплатит хранение репродуктивных клеток для военных: как получить услугу
Военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки. Государство покроет услуги по их забору, криоконсервации и хранению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Недавно правительство приняло постановление, которое позволит защитникам и защитницам бесплатно получить услугу по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток.
Получить услугу можно будет в учреждениях, которые заключат договор с НСЗУ.
Эта услуга предоставляется на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по обороне государства. Она доступна для:
- военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов;
- лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, НАБУ, ГУИС;
- полицейских.
Как получить услугу
Обратиться в учреждение здравоохранения с заявлением. Предъявить
- оригиналы паспорта,
- идентификационного кода,
- направления от командира/командира части или врача/врача.
Услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток военнослужащих осуществляют медучреждения всех форм собственности, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и заключили с НСЗУ соответствующие договоры.
Заметим, что ранее в Украине возникли споры из-за законодательного запрета на использование репродуктивного материала погибших на войне мужчин для женщин.
Более того, даже планировалось утилизировать биоматериал мужчин, погибших во время боевых действий. Подробнее об этой ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.
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