Государство оплатит хранение репродуктивных клеток для военных: как получить услугу

Военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки. Государство покроет услуги по их забору, криоконсервации и хранению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины .

Недавно правительство приняло постановление, которое позволит защитникам и защитницам бесплатно получить услугу по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток.

Получить услугу можно будет в учреждениях, которые заключат договор с НСЗУ.

Эта услуга предоставляется на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по обороне государства. Она доступна для:

военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов;

лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, НАБУ, ГУИС;

полицейских.

Как получить услугу

Обратиться в учреждение здравоохранения с заявлением. Предъявить

оригиналы паспорта,

идентификационного кода,

направления от командира/командира части или врача/врача.

Услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток военнослужащих осуществляют медучреждения всех форм собственности, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и заключили с НСЗУ соответствующие договоры.