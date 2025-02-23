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Государство оплатит хранение репродуктивных клеток для военных: как получить услугу

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 23:47
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Государство оплатит хранение репродуктивных клеток для военных: как получить услугу Фото: Государство оплатит хранение репродуктивных клеток для военных (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки. Государство покроет услуги по их забору, криоконсервации и хранению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Недавно правительство приняло постановление, которое позволит защитникам и защитницам бесплатно получить услугу по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток.

Получить услугу можно будет в учреждениях, которые заключат договор с НСЗУ.

Эта услуга предоставляется на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по обороне государства. Она доступна для:

  • военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов;
  • лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, НАБУ, ГУИС;
  • полицейских.

Как получить услугу

Обратиться в учреждение здравоохранения с заявлением. Предъявить

  • оригиналы паспорта,
  • идентификационного кода,
  • направления от командира/командира части или врача/врача.

Услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток военнослужащих осуществляют медучреждения всех форм собственности, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и заключили с НСЗУ соответствующие договоры.

Заметим, что ранее в Украине возникли споры из-за законодательного запрета на использование репродуктивного материала погибших на войне мужчин для женщин.

Более того, даже планировалось утилизировать биоматериал мужчин, погибших во время боевых действий. Подробнее об этой ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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