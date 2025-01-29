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Государство должно преодолеть долговой кризис в энергетике, чтобы привлечь новые инвестиции, - эксперт

Среда 29 января 2025 16:51
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Государство должно преодолеть долговой кризис в энергетике, чтобы привлечь новые инвестиции, - эксперт Фото: государство должно преодолеть долговой кризис в энергетике, чтобы привлечь новые инвестиции (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно преодолеть проблему долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику, что будет способствовать привлечению инвестиций в новые энергетические станции в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий энергетического эксперта, председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

Он отметил, что страна нуждается в новых электростанциях, поскольку многие мощности уже безвозвратно уничтожила РФ.

"А чтобы построить свою, мы должны - как государство Украина сделать одну простую вещь - мы должны преодолеть кризис, который сейчас есть. Он финансовый, но финансовый кризис с собой ведет кризис недоверия. Недоверия крупных инвесторов, в энергетику Украины", - сказал Игнатьев.

По его словам, сейчас долги в зеленую энергетику перед инвесторами составляют 34 млрд грн и это является одной из весомых причин, почему в стране не строятся новые станции.

"Надо закрыть эти долги. И тогда инвестор увидит... "Инвестор" - это в кавычках, группа различных инвесторов. Они увидят, что с этой страной можно делать большие-долгосрочные проекты", - пояснил Игнатьев.

"Я с ними общаюсь постоянно. Есть инвесторы из-за рубежа, которые хотят вкладывать в Украину. Они хотят вкладывать в накопитель электроэнергии, чтобы балансировать энергосистему", - добавил эксперт.

Напомним, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова ранее заявила, что задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны.

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