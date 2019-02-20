Фото: Юрій Дерев'янко (прес-служба)

Дерев'янко підкреслив, що для багатьох легалізація медичної марихуани - це життєва необхідність

Кандидат у президенти України від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев'янко виступає за легалізацію медичної марихуани. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Для багатьох людей легалізація медичної марихуани - це не примха, а життєва необхідність. Ці люди страждають від хвороб, симптоми яких можна пом'якшувати, або взагалі лікувати", - сказав Дерев'янко.

Він підкреслив, що десятки розвинутих країн Європи і світу вже легалізували медичне використання марихуани, адже численні наукові дослідження довели, що медична марихуана не викликає звикання, покращує увагу, знімає больові симптоми і тому подібне.

"Слухайте, я не вживаю марихуану, я навіть жодного разу її не пробував. Але чому наші старі радянські забобони мають право змушувати людей страждати? Я хотів би, щоб українці мали можливість лікуватися в Україні за стандартами провідних країн світу?", - обурився політик.

Дерев'янко додав, що не вважає, що такі країни, як США, Канада, Нідерланди або Ізраїль, які вже легалізували марихуану в медичних цілях, піклуються про безпеку своїх громадян менше, ніж українські чиновники.

"Єдине розумне пояснення, чому ми досі не легалізували використання цієї рослини в медичній галузі - це загроза чорного ринку з продажу канабісу, з якого заробляють мільярди правоохоронців у партнерстві з криміналітетом", - переконаний Дерев'янко.

Він підкреслив, що в Україні необхідно легалізувати ті види економічної діяльності, які давно виведені в легальний сектор в Європі і США, а в Україні - спеціально загнані в тінь і регулюються нормами і стандартами виключно кримінального світу. Кошти від легалізації ринку марихуани, криптовалюта, казино і зброї будуть надходити в державний бюджет України, а не в кишені корупціонерів і бандитів, заявив політик.

Як відомо, 30 січня на сайті Верховної ради з'явилася петиція узаконення використання марихуани. Її автор звертається з вимогою внести зміни в законодавство - дозволити використання канабісу для лікування.