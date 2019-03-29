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Дерев’янко підтримав автопробіг за доступні авто в Києві

Новини » Політика    29.03.2019 - 20:53
Дерев’янко підтримав автопробіг за доступні авто в Києві
Фото: Юрий Дерев'янко (derevyanko.io)

Автопробіг відбувся сьогодні у центрі Києва

Кандидат в президенти від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь в автопробігу за 10% розмитнення від вартості автомобіля, який відбувся в центрі Києва в п’ятницю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті нардепа.

Учасники акції проїхали центральними вулицями столиці, повз Кабінет міністрів, Верховну раду та Центральну виборчу комісію. Вони запалили фаєри та тримали прапори політичної партії "Воля" та з вимогою 10% розмитнення. Активісти скандували: "Хто турбується про народ? Де-ре-в’ян-ко! Хто виступає за доступні автомобілі? Де-ре-в’ян-ко!". 

Виступаючи перед учасниками акції, Юрій Дерев’янко зазначив, що автомобілі мають бути не предметом розкоші, а засобом пересування та економічної активності. 

"Позиція політичної партії "Воля" та автомобілістів - доступні автомобілі без здирництва. Розмитнення за 10% - це наша воля", - заявив кандидат в президенти. 

Народний депутат нагадав, що співавторами його законопроектів №9518 і 9519, які зареєстровані в Верховній раді, стали понад 80 керівників і координаторів громадських організацій, спілок автомобілістів по всій Україні. 

"Дуже проста вимога - 0% ПДВ, 0% акциз, 10% - мито на автомобіль і платіж в Пенсійний фонд при реєстрації автомобіля", - пояснив Дерев’янко. 

За його підрахунками, це дозволить наповнити бюджет на 23 млрд грн за рік, з яких 14 млрд 200 млн надійдуть за розмитнення і 8 млрд 800 млн грн - ПДВ і акциз від палива тільки з одного мільйону автомобілів, які негайно будуть розмитнені в перший рік. 

"Це означає можливість українцям мати доступне авто, всім громадянам, які важко працюють за кордоном, - також купити собі автомобілі і робити бізнес в Україні, відновлювати бізнес в Україні, повертатись в Україну в тому числі", - впевнений політик. 

Дерев’янко також звернувся до Київської міської ради та Київської обласної ради з проханням підтримати ці законопроекти своїми зверненнями до президента, уряду та парламенту, як це зробили Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька облради та багато  інших обласних і районних рад по всій Україні. 

 

Фото: автопробіг у Києві (derevyanko.io)

"Ми хочемо, щоб українці мали можливість використовувати автомобілі, а не продавати їх, чи розбирати на запчастини чи вивозити геть за кордон", - сказав Дерев’янко. 

Він нагадав, що згідно з чинним законодавством, з 22 травня, всі автомобілі, які не були розмитнені, мають бути вивезені за кордон або розібрані на запчастини чи утилізовані. "А це означає, що 900 тисяч автомобілів припинять їздити у найближчий рік", - заявив Дерев’янко. 

Він також звернувся до киян і всіх українців не втратити свій шанс на виборах, проголосувати не за "прохідних" кандидатів, а за власні ідеї, цінності і переконання. 

Як зазначається, 31 січня Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. 

Раніше автопробіги за доступні авто за участі Дерев’янка відбулись в Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі, Чернігові, Львові, Харкові, Рубіжному, Дніпрі та Миколаєві.

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