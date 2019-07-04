Депутати партії Порошенка зустрілись з головою КСУ

Фото: депутати від ЄС (eurosolidarity.org)

Рішення по люстрації сьогодні не буде

Народний депутат України, кандидат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар разом з іншими депутатами зустрілася з головою Конституційного суду України (КСУ) перед початком судового засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Ключова задача – це скасувати закон про люстрацію до 21 липня. Бо з 22 липня Конституційний суд йде у відпустку. А після виборів буде формуватися уряд. І очевидно в уряд хочуть потрапити люстровані станом на зараз чиновники ще часів Януковича. Ці люди хочуть прилетіти з Москви в Україну, вони хочуть посісти тут ключові посади в державі. Треба розуміти, що тоді Москва фактично повернеться в українську владу, і це буде гібридне захоплення української влади", – наголосила Сюмар.

Вона також повідомила, що станом на сьогодні не очікується остаточне рішення з цього питання, і це є тактичною перемогою активістів, які зібралися під стінами Конституційного суду.

"Голова Конституційного суду повідомила, що сьогодні відсутні декілька суддів, і це означає що розгляд цих справ буде проміжним. Тобто остаточного рішення сьогодні Конституційний суд, принаймні, не має наміру приймати. Я думаю, що це є результат активного громадського тиску і це дуже суттєво. Тому сьогодні це є маленька тактична перемога. Але, звичайно, треба бути пильними, треба бути тут, щоб це було лише проміжне засідання. Щоб остаточне рішення було прийнято на користь того, аби закон про люстрацію було збережено", – переконана Сюмар.