Депутати "Євросолідарності" зустрілись із Венедіктовою через справу "вагнерівців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, політсила вимагає від Офісу генпрокурора розслідувати можливу державну зраду вищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК Вагнера.

"Псевдо-ТСК, яку створили в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб", - наголосив Герасимов.

Також в політсилі запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ.

Депутати також вимагають від ОГПУ розслідувати оприлюднені в проекті Pandora Papers факти. Відповідне звернення депутати подали до Офісу генпрокурора.

"Наразі ми чекаємо на прийняття рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І найближчими днями ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде поєднана зі справою, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з ПриватБанк", - зазначив Герасимов.

Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням регламенту Верховної ради і зараз може бути поданий на підпис президенту.

"Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховної Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення найближчими днями ми чекаємо реєстрації кримінальної справи", - резюмує Герасимов.