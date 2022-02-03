ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Деолігархізація в Україні націлена на політичних опонентів влади, - Time

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 лютого 2022 15:26
Деолігархізація в Україні націлена на політичних опонентів влади, - Time Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Політика української влади щодо так званої "деоліграхізації" насправді націлена на багатьох політичних опонентів та їх телевізійні канали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Time.

"Стратегія, яку уряд називає "деолігархізацією", націлена на багатьох внутрішніх противників, зокрема, на їхні телеканали", - йдеться у статті.

Зазначається, що західні країни, зокрема в США, уникають критики подібних репресій, не бажаючи "мікрокерувати" тим, що робить Україна. Лише одного разу США, за твердженням авторів статті, публічно "підбадьорили" українську владу після санкцій щодо Віктора Медведчука.

Нагадаємо, закон про деолігархізацію був затверджений Верховною радою у вересні 2021 року, а підписаний і набув чинності у листопаді.

Закон побічно забороняє особам із певним рівнем доходів володіти засобами масової інформації. В іншому випадку, такі особи будуть включені до реєстру олігархів та їхні права будуть обмежені.

Правомочність цього закону розглядає Венеціанська комісія. Західні дипломати попередили, що закон призведе до обмеження свободи слова в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО
NEWS
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"