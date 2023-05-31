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"Денвер" – "Майами": полное расписание финальной серии НБА

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Денвер, Среда 31 мая 2023 17:50
"Денвер" – "Майами": полное расписание финальной серии НБА Фото: Битва Николы Йокича и Бэма Адебайо начнется 1 июня (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

В ночь на пятницу начнется финал сезона 2022/23 Национальной баскетбольной ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Серия начнется двумя матчами в Колорадо. Первый поединок состоится 2 июня в 03:00 по Киеву.

Во второй раз команды встретятся на паркете "Болл Арены" в ночь на понедельник. Следующие два матча сыграют на площадке "Хит" в Майами (вечером 8 июня и 10 июня по Североамериканскому восточному времени). В дальнейшем "Денвер" и "Майами" будут менять арену каждый поединок.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Следовательно, начиная с четвертой встречи каждый следующий матч может стать последним. Седьмой поединок, если он понадобится, сыграют в ночь на 19 июня. На территории Украины финал будет транслироваться Setanta Sports.

На пути к финалу "Майами" в драматической серии Восточной конференции одолел "Бостон" (4:3). В свою очередь "Денвер" на Западе быстро разобрался с "Лейкерс" (4:0). Для "Наггетс" финал этого года – первый в истории команды. Зато "Хит" трижды триумфовали в ассоциации (2006, 2012, 2013).

Полное расписание финальной серии НБА-2023 (киевское время, хозяева указаны другими):

  • 2 июня, "Майами" – "Денвер", 03:30
  • 5 июня, "Майами" – "Денвер", 03:00
  • 8 июня, "Денвер" – "Майами", 03:30
  • 10 июня, "Денвер" – "Майами", 03:30
  • 13 июня, "Майами" – "Денвер", 03:30
  • 16 июня, "Денвер" – "Майами", 03:30
  • 19 июня, "Майами" – "Денвер", 03:00

&quot;Денвер&quot; – &quot;Майами&quot;: полное расписание финальной серии НБА

К слову, ранее экс-звезда НБА Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

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