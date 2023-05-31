"Денвер" – "Майами": полное расписание финальной серии НБА

В ночь на пятницу начнется финал сезона 2022/23 Национальной баскетбольной ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Майами Хит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

Серия начнется двумя матчами в Колорадо. Первый поединок состоится 2 июня в 03:00 по Киеву.

Во второй раз команды встретятся на паркете "Болл Арены" в ночь на понедельник. Следующие два матча сыграют на площадке "Хит" в Майами (вечером 8 июня и 10 июня по Североамериканскому восточному времени). В дальнейшем "Денвер" и "Майами" будут менять арену каждый поединок.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Следовательно, начиная с четвертой встречи каждый следующий матч может стать последним. Седьмой поединок, если он понадобится, сыграют в ночь на 19 июня. На территории Украины финал будет транслироваться Setanta Sports.

На пути к финалу "Майами" в драматической серии Восточной конференции одолел "Бостон" (4:3). В свою очередь "Денвер" на Западе быстро разобрался с "Лейкерс" (4:0). Для "Наггетс" финал этого года – первый в истории команды. Зато "Хит" трижды триумфовали в ассоциации (2006, 2012, 2013).

Полное расписание финальной серии НБА-2023 (киевское время, хозяева указаны другими):