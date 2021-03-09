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У Денісової після грудневого скандалу з'явився новий представник на Донбасі

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 15:53
У Денісової після грудневого скандалу з'явився новий представник на Донбасі Фото: Костянтин Черніков (karachun com ua)
Автор: РБК-Україна

У українського омбудсмена Людмили Денісової з'явився новий представник по Донецькій та Луганській областях. Ним став Костянтин Черніков.

Відповідна інформація розміщена на сайті уповноваженого Верховної ради з прав людини.

До цього Черніков був головою Слов'янської районної ради Донецької області, балотувався на пост мера Святогірська на місцевих виборах 2020 року.

Судячи з його декларації, він володіє ділянкою в селі Богородичне, а також житловим будинком і ще однією ділянкою в Слов'янську. Задекларував легковий автомобіль Daewoo Gentra 2013 року випуску. Його дружина також володіє кількома ділянками.

Нагадаємо, в грудні 2020 року попередній представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський влаштував бійку в готелі "Монарх" у Святогірську. Місцеві ЗМІ також опублікували відео бійки та стверджували, що нібито той був у стані алкогольного сп'яніння.

Через кілька тижнів за результатами службової перевірки його звільнили. Інформація про інцидент підтвердилася, Лисянський влаштував бійку з працівником готельного комплексу.

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