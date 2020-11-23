Денісова заявила про погіршення стану політв'язня Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Утримуваний в СІЗО №1 Ростова-на-Дону український політв'язень Олег Приходько став себе гірше почувати. Його стан критично погіршився.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, українець Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також порушення слуху та зору. Однак керівництво російського СІЗО не надає йому належної медичної допомоги.

"Через різке зниження слуху Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги", - пояснила вона.

Омбудсмен додала, що камера, в якій утримують Приходька, погано освітлена, не має належної вентиляції й взагалі там повна антисанітарія: є щури, таргани та комахи.

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення прав Приходька, а міжнародну спільноту закликала натиснути на Росію.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому її підкинули співробітники ФСБ.

Нагадаємо, наприкінці березня 2020 року Приходька етапували до російського СІЗО.

Крім того, у червні РБК-Україна писало, що до Приходька вже півроку не пускають родичів. Працівники СІЗО пояснювали заборону епідемічною ситуацією.