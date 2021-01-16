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Денісова заявила про готовність сприяти поверненню полонених з ОРДЛО

Київ, Субота 16 січня 2021 17:52
Денісова заявила про готовність сприяти поверненню полонених з ОРДЛО
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уповноважений ВРУ з прав людин Людмила Денісова висловила свою готовність сприяти поверненню полонених українських громадян, про яких йшла мова у заяві ОРДЛО, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо заяви так званих представників "ДНР" та "ЛНР" Наталії Никонорової та Владислава Дейнего повідомляю наступне: як Уповноважений ВРУ з прав людини вітаю рішення передати на підконтрольну уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму та частині Донбасу щоденно здійснюється Офісом президента України, Офісом уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ", - написала вона.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що заява окупантів з ОРДЛО про передачу Україні полонених є спробою ухилитися від домовленостей. І в цілому є дивною ситуацією.

За словами радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організовано уповноваженими державними органами України.

Як відомо, сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

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