Денис Казанский возглавил YouTube-проект РБК-Украина

Журналист и блогер Денис Казанский присоединился к команде РБК-Украина. Он будет отвечать за развитие YouTube-проекта издания и координировать работу редакции по созданию видео для сайта и социальных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководства компании.

"Команда РБК-Украина рада приветствовать Дениса Казанского в должности руководителя нашего YouTube-проекта. Денис имеет большой и успешный опыт работы в медиа, прекрасно ориентируется в общественно-политической жизни, был вовлечен в переговорный процесс в ТКГ. Его знания и профессионализм помогут создавать более привлекательный контент для наших зрителей", - сказал генеральный директор РБК-Украина Иосиф Пинтус.

Денис Казанский был главным редактором издания "Восточный вариант", работал ведущим "24 канала" и 3s.tv. Является автором нескольких книг о Донбассе. В 2020 году, как представитель Донецкой области, вошел в состав ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Присоединяюсь к команде РБК-Украина. Управлять YouTube-редакцией для меня - это новый опыт. До этого работал на YouTube только как блогер. Интересно будет испытать себя в новом качестве", - отметил Денис Казанский.

Его назначение на должность руководителя канала является частью стратегии развития издания, направленной на укрепление своего присутствия в онлайн-среде и предоставление аудитории еще более качественного и интересного контента.

Новый руководитель YouTube проекта РБК-Украина планирует привлечь дополнительный штат журналистов. На канале также будут и дальше выходить видео, созданные авторами издания, в том числе интервью с политиками, военными, общественными деятелями и т.д. Кроме того, на канале РБК-Украина будет больше аналитических материалов, авторских блогов и больших спецпроектов.

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