День журналіста: привітання

Кращі привітання з Днем журналіста, оригінальні і красиві побажання працівникам засобів масової інформації України до професійного свята
День журналіста 2018 в Україні відзначається 6 червня. Саме цього дня в 1992 році Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів на засіданні організації в Брюсселі. А вже в 1994 році президентом Л. Кравчуком був підписаний указ про встановлення щорічної дати професійного свята працівників ЗМІ на 6 червня.
Оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста у віршах і смс для колег, друзів і близьких - у добірці Styler.
Красиві побажання в віршах до Дня журналіста 2018 в Україні для працівників відповідальної, творчої та захоплюючою професії:
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Ви, як завжди в курсі подій,
І новини - не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент - і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!
Фото: День журналіста в Україні відзначається 6 червня (pixabay.com/rawpixel)
О мужнє плем'я журналістів!
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
***
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом -
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаю,
З Днем журналіста я тебе вітаю!
Фото: Журналістів вітають зі святом 6 червня (pixabay.com/janeb13)
Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!
Привітати українських журналістів, кореспондентів і всіх причетних до інформаційного середовища 6 червня можна і веселою смс-кою. Короткі і прикольні побажання професіоналам своєї справи:
Журналісти - це гордо,
Майстри пера і "ворда"!
Нехай перо гостріше стане
Гонорар кишеню не тягне!
Фото: Прикольні побажання в День журналіста (pixabay.com/Alexas_Fotos)
Перед тобою - білий чистий аркуш
І в диктофоні - свіжий репортаж,
За покликом серця ти - журналіст,
І в цьому твоє життя і твій кураж!
***
Ваша зброя - слово,
Штик у вас - перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!