День журналіста: привітання

Кращі привітання з Днем журналіста, оригінальні і красиві побажання працівникам засобів масової інформації України до професійного свята

День журналіста 2018 в Україні відзначається 6 червня. Саме цього дня в 1992 році Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів на засіданні організації в Брюсселі. А вже в 1994 році президентом Л. Кравчуком був підписаний указ про встановлення щорічної дати професійного свята працівників ЗМІ на 6 червня.

Оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста у віршах і смс для колег, друзів і близьких - у добірці Styler.

C Днем журналіста: привітання у віршах

Красиві побажання в віршах до Дня журналіста 2018 в Україні для працівників відповідальної, творчої та захоплюючою професії:

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Ви, як завжди в курсі подій,

І новини - не новини для вас,

Аналіз ситуацій, тінь гламуру,

І президент - і в профіль, і в анфас!

Бажаємо свободи слова,

Польоту думок, натхнення джек-пот,

І вітаємо вас з днем журналіста,

Міцного здоров'я та творчих пригод!

Фото: День журналіста в Україні відзначається 6 червня (pixabay.com/rawpixel)

О мужнє плем'я журналістів!

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від вас вони!

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості й тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом -

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаю,

З Днем журналіста я тебе вітаю!

Фото: Журналістів вітають зі святом 6 червня (pixabay.com/janeb13)

Нам так важливо про життя побільше знати,

Де ж інформацію таку наразі взяти?

А журналісти багато чого знають,

Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

Прикольні та оригінальні привітання з Днем журналіста для смс

Привітати українських журналістів, кореспондентів і всіх причетних до інформаційного середовища 6 червня можна і веселою смс-кою. Короткі і прикольні побажання професіоналам своєї справи:

Журналісти - це гордо,

Майстри пера і "ворда"!

Нехай перо гостріше стане

Гонорар кишеню не тягне!

Фото: Прикольні побажання в День журналіста (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Перед тобою - білий чистий аркуш

І в диктофоні - свіжий репортаж,

За покликом серця ти - журналіст,

І в цьому твоє життя і твій кураж!

***

Ваша зброя - слово,

Штик у вас - перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!