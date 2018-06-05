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День журналіста: привітання

STYLERLIFE        05.06.2018 - 17:36
Фото: День журналіста (pixabay.com/Andrys)
Фото: День журналіста (pixabay.com/Andrys)

Кращі привітання з Днем журналіста, оригінальні і красиві побажання працівникам засобів масової інформації України до професійного свята

День журналіста 2018 в Україні відзначається 6 червня. Саме цього дня в 1992 році Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів на засіданні організації в Брюсселі. А вже в 1994 році президентом Л. Кравчуком був підписаний указ про встановлення щорічної дати професійного свята працівників ЗМІ на 6 червня.

Оригінальні та прикольні привітання з Днем журналіста у віршах і смс для колег, друзів і близьких - у добірці Styler.

C Днем журналіста: привітання у віршах

Красиві побажання в віршах до Дня журналіста 2018 в Україні для працівників відповідальної, творчої та захоплюючою професії:

Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.

***

Ви, як завжди в курсі подій,
І новини - не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент - і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!

День журналиста в Украине - 6 июняФото: День журналіста в Україні відзначається 6 червня (pixabay.com/rawpixel)

О мужнє плем'я журналістів!
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.

***

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом -
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаю,
З Днем журналіста я тебе вітаю!

Журналистов поздравляют с праздником 6 июняФото: Журналістів вітають зі святом 6 червня (pixabay.com/janeb13)

Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!

Прикольні та оригінальні привітання з Днем журналіста для смс

Привітати українських журналістів, кореспондентів і всіх причетних до інформаційного середовища 6 червня можна і веселою смс-кою. Короткі і прикольні побажання професіоналам своєї справи:

Журналісти - це гордо,
Майстри пера і "ворда"!
Нехай перо гостріше стане
Гонорар кишеню не тягне!

Прикольні побажання в День журналістаФото: Прикольні побажання в День журналіста (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Перед тобою - білий чистий аркуш
І в диктофоні - свіжий репортаж,
За покликом серця  ти - журналіст,
І в цьому твоє життя і твій кураж!

***

Ваша зброя - слово,
Штик у вас - перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!

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Теги: поздравления, смс, стихи, день журналиста
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