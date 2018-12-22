День святої Анни: історія і прикмети свята

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Святу Анну вважають заступницею вагітних жінок

22 грудня православні християни відзначають День святої Анни в пам'ять про диво зачаття Діви Марії. Значення свята, що не можна робити в день Анни, головні заборони і традиції, а також народні прикмети - в матеріалі Styler.

Свята Анна і її чоловік Йоаким були батьками Богоматері. Бездітна подружня пара багато років просила Господа про потомство, і коли вони були вже в похилому віці сталося диво - з'явився янгол та сповістив, що скоро у них з'явиться дочка, якій судилося народити Великого рятівника людського - Ісуса Христа.

День святої Анни: що заборонено робити

Свято святої Анни завжди особливо шанувалося вагітними. За повір'ями, жінкам у цей день не можна:

вживати м'ясні та молочні страви. Добу слід дотримуватися суворого посту;

займатися важкою роботою;

розпалювати полум'я;

шити, в'язати і вишивати.

Фото: Свята Анна - покровителька вагітних (pixabay.com/StockSnap)

У народі вважалося, що все, що майбутня мати робила протягом цієї доби, відіб'ється на її дитині. Якщо вона почне роздмухувати вогонь в печі, то залишить на тільці немовляти червону мітку, а якщо почне шити і у неї заплутаються нитки - дитина буде оповита пуповиною.

Жінки в День святої Анни здавна збиралися на вечорниці, обговорювали підготовку до наступаючого Різдва і робили святкові прикраси з соломи. У святковий день молоді дівчата молилися про появу дітей.

Прикмети в День Анни 22 грудня

Наші пращури примітили, що з Анниного дня починалася найсуворіша зима. 22 грудня ще називали Анною Темною, адже це день зимового сонцестояння з найдовшою ніччю в році.

Приказка "Анна зиму зрушила" означає, що скоро почнуться люті морози і зима повністю вступить у свої права, тому "з Анни сідали в сани".

За погодою в День Анни визначають, яким буде останній день року. Якщо 22 грудня світить яскраве сонце, значить 31 числа буде морозно і ясно. Похмурий день означає, що в переддень Нового року варто чекати відлиги.

Фото: Прикмети в День святої Анни пов'язані з погодою (pixabay.com/ru/12019)

Багато прикмет на свято святої Анни пов'язані з урожаєм і бджільництвом. Снігопад в Аннин день - до поганого врожаю пшениці, а ось якщо до 22 грудня сніговий покрив на землі невеликий - наступне літо буде дуже врожайним.

У бджолярів існував звичай в День Анни перевіряти вулики з молитвою, щоб в наступному році бджоли добре роїлися.

Що відомо про предків Христа: історія життя святих Анни та Іоакима

Анна була дочкою священика Матфана, вона походила з роду царя Давида і була тіткою святої Єлисавети, матері Іоанна Хрестителя. Чоловіком Анни став Іоаким, подружжя проживало в Назареті. Навіть через 50 років шлюбу в сім'ї не було дітей. Кожен день чоловік з дружиною просили Бога про спадкоємців. Одного разу Іоаким в горі пішов у пустелю, де до нього з'явився янгол і сповістив про те, що скоро він стане батьком, таке ж бачення було і у Анни.

Фото: Святі Анна і Іоаким з дочкою Марією (pixabay.com/ru/dimitrisvetsikas)

Щаслива жінка відразу поспішила до Єрусалима, щоб помолитися і подякувати Богові. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також поспішав висловити Господу подяку за надіслане диво. Через 9 місяців у літнього подружжя народилася дочка, яку назвали Марією, як вказав в пророцтві янгол.

У три роки дівчинку ввели до храму, Іоаким помер через кілька років після цієї події, а Анна провела ще два роки в храмі з дочкою і померла в 79 років. Пам'яті Богоотців в церковному календарі присвячені три дати:

Успіння святої Анни - 7 серпня;

Народження Пресвятої Богородиці - 21 вересня:

Зачаття Діви Марії - День святої Анни - 22 грудня.

Нагадаємо, наприкінці грудня відзначається одне з найбільш важдних релігійних свят - Католицьке Різдво. Вихідні в Україні триватимуть з 23-го по 25 грудня.

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Відео: РБК-Україна