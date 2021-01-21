У день інавгурації Байдена протестували кілька людей

Фото: Прихильник Трампа біля Капітолію Мічигану (NYTimes)

Кілька людей вийшли на акції протесту у день інавгурації президента США Джо Байдена 20 січня. Нечисленні мітинги пройшли у штатах Джорджія, Мічиган, Нью-Гемпшир і Флорида.

Про це повідомляє The New York Times.

В Конкорді (Нью-Гемпшир) протягом дня до будівлі законодавчих зборів прийшли три прихильника Дональда Трампа. В Лансінг (Мічіган) на акцію вийшли чотири людини. В Таллахассі (штат Флорида) і Атланті (Джорджія) протестували також по кілька осіб, повідомляє газета.

ФБР побоювалося проведення мітингів за участю озброєних людей в адміністративних центрах всіх 50 штатів.

Спецслужби фіксували розмови в мережі з приводу заходів у день інавгурації, викликають занепокоєння.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію і вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників і правоохоронців.

Після цього Палата представників США оголосила імпічмент Трампу. Він став першим президентом США, кому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.

Як повідомляло РБК-Україна, тепер імпічмент Трампа має розглянути Сенат. Однак, питання імпічменту розглянуть вже після того, як 45-й президент США піде з посади.