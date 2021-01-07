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Демократи просять Пенса вжити заходів для відсторонення Трампа

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 09:13
Демократи просять Пенса вжити заходів для відсторонення Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Представники Демократичної партії на тлі заворушень у США закликали віце-президента Майка Пенса вжити заходів для усунення чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, його просять задіяти 25-ту поправку до конституції.

Про це у Twitter повідомив член Палати представників Девід Сісіліні.

Повідомляється, що демократи з юридичного комітету Палати представників направили Пенсу листа з вимогою задіяти 25-ту поправку до конституції США. Відповідно до цієї поправки, віце-президент має зайняти посаду голови держави у разі відсторонення або недієздатності чинного президента. Раніше дана поправка жодного разу не застосовувалась.

"Заради нашої демократії ми настійно закликаємо вас задіяти 25-ю поправку і почати процес відсторонення президента Трампа від посади", - йдеться в листі.

У документі також говориться, що Трамп підбурював своїх прихильників до заворушень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вашингтон продовжив режим надзвичайної ситуації до інавгурації Джо Байдена.

Також повідомлялося, що в ході заворушень у будівлі Конгресу загинули чотири особи.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикибеспорядкиДональд ТрампМайк Пенс

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