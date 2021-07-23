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"Дельта" став домінуючим штамом в Європі: ВООЗ закликає прискорити вакцинацію

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Брюссель, П'ятниця 23 липня 2021 21:11
"Дельта" став домінуючим штамом в Європі: ВООЗ закликає прискорити вакцинацію Фото: Дельта штам коронавируса став домінуючим в Євросоюзі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам коронавірусу "Дельта" стає домінуючим в Євросоюзі - в 19 з 28 країн виявлений цей варіант COVID-19. Фахівці ECDC і ВООЗ закликали прискорити темпи вакцинації населення і дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) та європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

В організаціях відзначили, що частка виявленого в 19 країнах штаму "Дельта" складає 68,3%, тоді як на варіант "Альфа" доводиться 22,3%.

"У найближчі місяці варіант" Дельта "стане домінуючим штамом в світі, і його вже ідентифікували майже у всіх європейських країнах. Він буде продовжувати поширюватися, витісняючи поширення інших варіантів, якщо не з'явиться новий, більш конкурентоспроможний вірус", - вказується в заяві.

Представники організацій закликали прискорити темпи вакцинації від коронавірусу, оскільки щеплення дозволяють переносити інфекцію в більш легкій формі.
"Дані ясно показують, що повна вакцинація значно знижує ризик госпіталізації і смерті", - зазначив директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Директор ECDC Андреа Аммон в свою чергу зазначила, що необхідно бути уважним і продовжувати керуватися здоровим глуздом, щоб стримати поширення вірусу.

"Це означає проходження повного курсу вакцинації, як тільки трапиться нагода, і підтримка фізичного дистанціювання, миття рук, уникнення людних місць і носіння маски при необхідності", - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус попередив про початок нової хвилі пандемії коронавірусу. За його словами, це викликано домінуванням в світі штаму "Дельта", який спостерігається вже більше ніж в 111 країнах.

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Евросоюз ВООЗ Вакцинація Коронавірус "Дельта"
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