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Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 17:42
Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь Фото: суд продовжив запобіжні заходи фігурантам справи Шеремета (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи двом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про Андрія Антоненка та Яна Дугарь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

"Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю Андрію Антоненку... Продовжити термін дії особистих зобов'язань Яні Дугар", - заявила головуюча суддя.

Запобіжні заходи обвинуваченим були продовжені ще на 2 місяці - до 17 Жовтня 2021 року. Як відомо, Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугар після внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень були покладені зобов'язання.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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Київ Павло Шеремет Запобіжний захід
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