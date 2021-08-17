Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи двом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про Андрія Антоненка та Яна Дугарь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
"Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю Андрію Антоненку... Продовжити термін дії особистих зобов'язань Яні Дугар", - заявила головуюча суддя.
Запобіжні заходи обвинуваченим були продовжені ще на 2 місяці - до 17 Жовтня 2021 року. Як відомо, Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугар після внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень були покладені зобов'язання.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.
Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.