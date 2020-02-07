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Справа Шеремета: у Порошенка пропонують створити парламентську слідчу комісію

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 13:47
Справа Шеремета: у Порошенка пропонують створити парламентську слідчу комісію
Фото: Ірина Фриз (solydarnist.org)

Фріз повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій

У парламенті ініціюють створення слідчої комісії щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз на брифінгу у Верховній Раді України, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Фріз, зареєстрована постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Ми прагнемо реально довести цю справу до логічного завершення. І ми не хочемо, щоб винних призначали, щоб втрачали репутацію ті чи інші посадовці, правоохоронні органи, судова система", - заявила Фріз.

В партії наголосили, що мають намір в рамках демократичного парламентського контролю "створити майданчик в стінах парламенту, де неупереджено, незаангажовано, без будь-яких маніпуляцій буде можливість розглядати цю справу".

Фріз повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій – "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", позафракційні.

"Ми сподіваємось, що після розгляду проекту постанови про створення ТСК на засіданні регламентного комітету наступної середи, він буде винесений в зал для ухвалення рішення", - підсумувала нардеп.

Як писало РБК-Україна, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився давати свідчення.

Нагадаємо, 5 лютого Печерський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Антоненко до 4 квітня., Суд задовольнив клопотання прокуратури, просив продовжити запобіжний захід на 60 діб.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство Шеремета до квітня поточного року.

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