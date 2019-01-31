"Справа політтехнологів": свідка судитиме суддя, що обирав запобіжний захід Петрову і Барабошку

Фото: Володимир Коваль (facebook.com/kovalution)

Справу довірили судді Білоцерковцю

Володимира Коваля, свідка у "секс-скандал" за участю заступника голови департаменту захисту Національної економіки поліції України Олександра Варченка, буде судити Печерський суд, а справу довірили судді Білоцерковцю, який раніше засудив політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка. Про це Коваль написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора вранці прокурори повідомили, що засідання ще не призначено, оскільки вони запрацювалися й забули передати документи в суд (кілька днів забувають, тому що чекали потрібного суддю). А вже вдень з власних джерел мені стало відомо, що засідання вже призначено (!) на сьогодні, на 17:00.Перепитали у прокурорів: "Ні-ні-ні, ми ж нічого не подавали".10 хвилин тому: "Засідання сьогодні, 17:00, суддя Білоцерковець", - написав Коваль.

Зазначимо, суддя Білоцерковець раніше обирав запобіжний захід підозрюваним в організації секс-скандалу політтехнологу Володимиру Петрову (домашній арешт) і блогеру Олександру Барабошку (арешт із заставою 3 млн грн).

Нагадаємо, днями Коваль розповів в інтерв'ю ЗМІ, як силовики сфабрикували справу стосовно політтехнолога Володимира Петрова через його розслідувальну діяльність.

"Метою цієї справи спочатку було формування любо доказової бази на список конкретних прізвищ з метою переслідування ряду політичних опонентів конкретних людей, так і конкретно Володимира Петрова в якості помсти за розслідування "Школи корупції" щодо конкурсних комісій ДБР, а також його професійну діяльність, не пов'язану з суттю цього виробництва", - заявляє Коваль

За його словами, його затримали співробітники Нацполіції та Військової прокуратури. Щоб вибити свідчення на Петрова, його били та погрожували знайомим. Пізніше його змусили підписати свідчення, складені слідчим.

"Це справа фабрикувалася дуже брутальними і брудними методами в атмосфері цілковитої безкарності і свавілля, і пов'язано це в першу чергу тому, що в справі відсутній наслідок, як таке: прокуратура сама веде "розслідування" і сама ж виконує наглядову функцію за законністю своїх дій. Саме це, а також відчуття підтримки та прихильності верхів дає їм можливість почувати себе вільно", - стверджує Коваль

Після цього визнання Коваль зі свідка став підозрюваним, у нього були проведені обшуки.

"Прочитав 50 сторінок підозри про те як у невстановлений час, в невстановленому місці, при невстановлених обставинах, перебуваючи у змові з невстановленими людьми, залучаючи невстановлених осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи злочинний умисел, я міг зробити, повторно зробити, і знову зробити ряд кримінальних злочинів, проти кола скривджених і ображених, підтвердили слідству свої великі страждання від факту мого перебування на волі. Є дуже цікаві прізвища страдників і фейкових громадських організацій, ще більше підтверджують, хто за цим стоїть, хто його закручує і хто його рухає... Абсурдність справи зашкалює настільки, що не здивуюся якщо все прийде до того, що за вказівкою Володимира Петрова я лягаю спати, замовляю їжу, а може бути за особистою вказівкою Володимира Петрова навіть народився", - написав Коваль.

Нагадаємо, 7 листопада Наталія Бурейко, яка назвала себе студенткою, повідомила у Facebook про погрози й домагання з боку нібито заступника голови департаменту захисту Національної економіки поліції України Олександра Варченка. Чоловік нібито погрожував їй в соцмережі Tinder. Сам Варченко заявив, що це "провокація". Дружиною Варченко є перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

Вона заявила, що листування з погрозами від її чоловіка - "фейк" і провокація. На її думку, ця ситуація пов'язана з її професійною діяльністю. У цій справі обшукали політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка. Пізніше їм обрали запобіжного заходу. Їх підозрюють в організації скандалу. Петров вважає, що силовики сфабрикували справу проти нього за його розслідувань про злочини співробітників силових структур.