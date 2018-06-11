Що робити з черешнею: смачні ідеї

Смачні рецепти з черешні, ідеї для випічки, освіжаючі ягідні напої, заготовки на зиму

Що приготувати з черешні на десерт, які напої можна зробити з соковитою і ароматною ягідкою, а також рецепти з черешні на зиму, щоб морозними вечорами за чашкою чаю насолоджуватися смаком дарів літа - в добірці смачних ідей від Styler.

Що робити з черешнею: рецепти апетитної випічки

За смаком черешня ідеально поєднується з шоколадом, тому рецепт маффінів із стиглою ягодою сподобається всім любителям шоколадного аромату і легкої гіркуватості в десертах. Для приготування знадобиться:

черешня без кісточок - 200 г

борошно - 300 г

цукор - 150 г

вершкове масло - 120 г

яйця - 1 шт

молоко - 200 г

розпушувач - 1 ст.л.

сіль - 0,5 ч.л.

шоколад чорний 55-70% какао - 130 г

шоколадні краплі - 50 г

какао - 2 ст.л.

Вершкове масло і шоколад розтопити на водяній бані. Перемішати борошно, розпушувач, сіль, цукор, какао і шоколадні краплі. Молоко з яйцем збити, після чого ввести в суміш розтоплений шоколад із маслом і всипати сухі інгредієнти. В отримане тісто додати черешню, розподілити по формах для кексів і випікати в прогрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.

Фото: Мафіни з черешнею (pixabay.com/ulleo)

Один з найпростіших і але дуже смачних рецептів, що можна приготувати з черешні - соковитий ягідний бісквіт. Необхідні продукти:

черешня без кісточок - 300 г

борошно - 1 ст.

цукор - 1 ст.

яйця - 4-5 шт.

ванілін - 1 упаковка (2 г)

розпушувач - 1 ч.л.

Збити яйця з сіллю і цукром. Окремо змішати сухі інгредієнти (борошно, розпушувач, ванілін). Вимісити тісто до однорідності, після цього додати черешню. Роз'ємну форму застелити пергаментом, змастити невеликою кількістю олії і вилити в неї тісто. Запікати в духовці, попередньо прогрітій до температури 180 градусів, протягом 40 хвилин. Бісквіт можна полити шоколадною глазур'ю або просто посипати цукровою пудрою і прикрасити ягодами.

Фото: Черешневий бісквіт (pixabay.com/RitaE)

Напої з черешні

Літні холодні напої з черешні відрізняються дуже насиченим смаком і ароматом. Рецепт ягідного компоту відомий всім, але є й оригінальні ідеї, як використовувати цю ягоду для приготування коктейлів, смузі, лимонадів.

Черешневий коктейль готується за 5 хвилин. Для цього необхідно взяти 100 грам морозива, 100 мл молока і 100 грам очищеної черешні. Всі інгредієнти збити блендером, подавати у високому бокалі, прикрасивши за своїм смаком.

Смузі з черешні підійде для легкого перекусу і подарує заряд енергії. 100 грам черешні без кісточок, 1 середнє яблуко, 1 банан збити за допомогою блендера. В отриману суміш додати 30 грам подрібненого мигдалю і кілька дрібно нарізаних листочків свіжої м'яти. Черешнево-мигдальний смузі подавати охолодженим.

Фото: Черешневий лимонад (pixabay.com/Daria-Yakovleva)

Лимонад з черешнею готується з використанням наступних інгредієнтів:

черешня - 0,5 кг

лимон - 1 шт

м'ята - 3 гілочки

цукор - 0,1 кг

вода - 1 л

газована вода - 1 л

кубики льоду

Ягоду очистити від кісточок. Закип'ятити 1 л води, додати цукор і черешню, варити протягом 2 хвилин, потім остудити до кімнатної температури. Лимон нарізати часточками, подрібнити м'яту. Змішати всі інгредієнти, додати черешневу воду з цукром і газовану воду. Охолодити лимонад і подавати з кубиками льоду.

Що приготувати з черешні на зиму

Як і будь-які інші літні ягоди, черешню можна заморозити. Така ягідна заготівля відмінно підійде для випічки восени і взимку, а також для компотів. Ще один варіант, як поласувати улюбленою ягодою взимку, - приготувати джем з черешні. Цей рецепт не схожий на звичне варення завдяки пікантним ноткам кориці і аромату ванілі. Необхідні інгредієнти:

Черешня, попередньо очищена від кісточок - 1,5 кг

Цукор - 1 кг

Ванілін - 1 упаковка (2 г)

Кориця - 1 ч.л.

Сік яблучний - 100 мл.

Цукор всипати в каструлю, додати яблучний сік, перемішати і поставити на плиту. Коли цукор перетвориться на сироп, всипати черешню і ванілін.

Фото: Черешневий джем (pixabay.com/congerdesign)

Готувати на слабкому вогні після закипання близько 20 хвилин, періодично знімаючи піну. За 10 хвилин до готовності всипати корицю. Готовий джем гарячим розлити в підготовлені банки і закатати кришками для тривалого зберігання.

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