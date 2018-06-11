Що робити з черешнею: смачні ідеї

Смачні рецепти з черешні, ідеї для випічки, освіжаючі ягідні напої, заготовки на зиму
Що приготувати з черешні на десерт, які напої можна зробити з соковитою і ароматною ягідкою, а також рецепти з черешні на зиму, щоб морозними вечорами за чашкою чаю насолоджуватися смаком дарів літа - в добірці смачних ідей від Styler.
За смаком черешня ідеально поєднується з шоколадом, тому рецепт маффінів із стиглою ягодою сподобається всім любителям шоколадного аромату і легкої гіркуватості в десертах. Для приготування знадобиться:
Вершкове масло і шоколад розтопити на водяній бані. Перемішати борошно, розпушувач, сіль, цукор, какао і шоколадні краплі. Молоко з яйцем збити, після чого ввести в суміш розтоплений шоколад із маслом і всипати сухі інгредієнти. В отримане тісто додати черешню, розподілити по формах для кексів і випікати в прогрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.
Фото: Мафіни з черешнею (pixabay.com/ulleo)
Один з найпростіших і але дуже смачних рецептів, що можна приготувати з черешні - соковитий ягідний бісквіт. Необхідні продукти:
Збити яйця з сіллю і цукром. Окремо змішати сухі інгредієнти (борошно, розпушувач, ванілін). Вимісити тісто до однорідності, після цього додати черешню. Роз'ємну форму застелити пергаментом, змастити невеликою кількістю олії і вилити в неї тісто. Запікати в духовці, попередньо прогрітій до температури 180 градусів, протягом 40 хвилин. Бісквіт можна полити шоколадною глазур'ю або просто посипати цукровою пудрою і прикрасити ягодами.
Фото: Черешневий бісквіт (pixabay.com/RitaE)
Літні холодні напої з черешні відрізняються дуже насиченим смаком і ароматом. Рецепт ягідного компоту відомий всім, але є й оригінальні ідеї, як використовувати цю ягоду для приготування коктейлів, смузі, лимонадів.
Черешневий коктейль готується за 5 хвилин. Для цього необхідно взяти 100 грам морозива, 100 мл молока і 100 грам очищеної черешні. Всі інгредієнти збити блендером, подавати у високому бокалі, прикрасивши за своїм смаком.
Смузі з черешні підійде для легкого перекусу і подарує заряд енергії. 100 грам черешні без кісточок, 1 середнє яблуко, 1 банан збити за допомогою блендера. В отриману суміш додати 30 грам подрібненого мигдалю і кілька дрібно нарізаних листочків свіжої м'яти. Черешнево-мигдальний смузі подавати охолодженим.
Фото: Черешневий лимонад (pixabay.com/Daria-Yakovleva)
Лимонад з черешнею готується з використанням наступних інгредієнтів:
Ягоду очистити від кісточок. Закип'ятити 1 л води, додати цукор і черешню, варити протягом 2 хвилин, потім остудити до кімнатної температури. Лимон нарізати часточками, подрібнити м'яту. Змішати всі інгредієнти, додати черешневу воду з цукром і газовану воду. Охолодити лимонад і подавати з кубиками льоду.
Як і будь-які інші літні ягоди, черешню можна заморозити. Така ягідна заготівля відмінно підійде для випічки восени і взимку, а також для компотів. Ще один варіант, як поласувати улюбленою ягодою взимку, - приготувати джем з черешні. Цей рецепт не схожий на звичне варення завдяки пікантним ноткам кориці і аромату ванілі. Необхідні інгредієнти:
Цукор всипати в каструлю, додати яблучний сік, перемішати і поставити на плиту. Коли цукор перетвориться на сироп, всипати черешню і ванілін.
Фото: Черешневий джем (pixabay.com/congerdesign)
Готувати на слабкому вогні після закипання близько 20 хвилин, періодично знімаючи піну. За 10 хвилин до готовності всипати корицю. Готовий джем гарячим розлити в підготовлені банки і закатати кришками для тривалого зберігання.
Цікаві факти про їжу (video.rbc.ua)