Дефицит валюты увеличился: НБУ продал из резервов рекордный за полгода объем долларов
Национальный банк Украины (НБУ) августа 2023 продал на межбанковском валютном рынке 2,364 млрд долларов. Это самый большой объем с февраля текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Всего с начала года НБУ для поддержки баланса на рынке продал 16,575 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.
Валютный рынок
С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.
"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые", - сообщил глава НБУ.
Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.