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Дефіцит вугілля виник через простій шахт і імпорт струму з Росії навесні 2020, - екс-прем'єр 

Київ, Понеділок 18 січня 2021 11:52
Дефіцит вугілля виник через простій шахт і імпорт струму з Росії навесні 2020, - екс-прем'єр 
Фото: Арсеній Яценюк (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій і ризик віялових відключень виник через простій вугільних шахт, які в березні минулого року змушені були зупинитися у зв’язку з імпортом струму з Росії.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна24".

"Укренерго" вже опублікувало листа про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще торік. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику", - зазначив екс-прем’єр.

Яценюк додав, рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності і перехід енергоринку під контроль Кремля.

"Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія - це спільна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежна від російської енергетики", - додав він.

Нагадаємо, Україна з 3 січня розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС.

Україна здійснювала закупівлю струму з Росії і Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було закуплено понад 1 млрд кВт годин. Це призвело до зменшення виробництва електроенергії українськими АЕС та ТЕС і спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

З березня по травень 2020 року 95% всіх вугільних шахт знаходилися в вимушеному простої. Внаслідок цього видобуток вугілля на державних шахтах впав на 25%.

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Новини України Енергетика угольШахтаРосійська ФедераціяАрсеній Яценюк

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