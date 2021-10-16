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DCH Ярославського закладає основи сучасного українського аеропортобудування, - експерт

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Києва, Субота 16 жовтня 2021 20:41
DCH Ярославського закладає основи сучасного українського аеропортобудування, - експерт Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Реалізація проекту зі створення сучасного аеропорту в Дніпрі групою DCH Олександра Ярославського спільно з компанією Onur є гарантією своєчасної здачі цього об'єкта.

Про це заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Заява Олександра Ярославського про те, що Дніпровський аеропорт буде зданий в кінці наступного року видається цілком реалістичним - його слова підкріплені практичним досвідом будівництва сучасного аеропорту в Харкові. І знаково, що ця заява прозвучала на тлі підписання на саміті Україна-ЄС угоди про вільне небо, яка відкриває доступ як європейським компаніям-перевізникам в аеропорти України, так і українським перевізникам в аеропорти ЄС. По суті, DCH Ярославського закладає основи української школи аеропортобудування", - зазначив він.

Він також додав, що другий аеропорт у портфелі успішних проектів DCH не тільки забезпечує розвиток наземної інфраструктури, а й допомагає галузі авіаперевезень працювати в умовах пандемії.

На думку експерта, особливо важливо, що з приходом в Дніпровський проект компанії ONUR тепер зрівнявся потенціал підрядника, який відповідає за освоєння державних грошей на будівництво аеродрому, з потенціалом приватного інвестора DCH.

"Те, що вітчизняна компанія DCH будує вже другий великий аеропорт в Україні, дозволяє припустити, що розвиток української аеропортової мережі в майбутньому можна буде вирішувати в розрахунку на національні будівельні потужності та експертизу. До того ж турецька дорожньо-будівельна компанія Опіг, яка приступає до облаштування злітно-посадкової смуги, вже настільки "осіла" в Україні, що її можна вже вважати чи не українською, а її досвід дозволяє розраховувати на швидкість і якість виконання робіт", - прокоментував Цибулько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Ярославський відвідав будівництво нових терміналів пасажирського аеропорту в Дніпрі, де його DCH вже завершила 30% загальнобудівельних робіт на пасажирському терміналі, веде бетонні роботи і установку металоконструкцій на позначці 3.0 і приступила до прокладання інженерних мереж.

Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків - верхній частині фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

Сума приватних інвестицій Олександра Ярославського складе 2,7 млрд грн.

"Онур Конструкціон Інтернешн" виграло тендер на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту "Дніпро" загальною вартістю 5,64 млрд грн.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен виконати будівництво 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону і необхідної злітно-посадкової інфраструктури.

Фінансування робіт, які виконуватиме Onur у Дніпровському аеропорту, здійснюватиметься шляхом коштів держбюджету.

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