ГБР: предыдущее руководство СБУ не фигурирует в материалах уголовных дел о госизмене

Хотя бывших руководителей Крымского управления и управления ВБ СБУ Олега Кулинича и Андрея Наумова подозревают в государственной измене, их причастность к быстрому захвату россиянами Херсонщины и Чернобыльской зоны не рассматривается следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от ДБР для BBC Украина .

Журналисты уточняют, что по уже открытому делу против Кулинича есть много несоответствий, а для открытия дела против Наумова, которого в марте прошлого года называли предателем, нет доказательств.

Так, нынешний глава СБУ Василий Малюк утверждает, что против Кулинича свидетельствуют его поездки в Европу якобы вместе с экспредседателем СНБО времен Януковича Владимиром Сивковичем и случай "несогласованных" антитеррористических учений в Херсонской области.

Также в качестве доказательства приводится запись разговора Кулинича и Сивковича, в котором обсуждается назначение на ключевую должность в СБУ еще одного подконтрольного агента, которым, по мнению Малыша, может быть Наумов.

Но, как сообщили в ГБР, при этом бывший начальник ГУ СБУ в АР Крым Олег Кулинич пока не фигурирует в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, а экспредседатель Управления внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов вообще не подозревается в государственной измене.

"На сегодняшний день бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич А.М. не фигурирует в уголовном производстве…, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками… Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумов А.О. в криминальном деле..., в котором Кулинич О.Н. обвиняется в государственной измене", - говорится в письме ГБР.

Адвокаты Олега Кулинича в свою очередь утверждают, что никаких оснований для обвинений в государственной измене против них нет, а единственное вещественное доказательство – запись телефонного разговора - полученная неизвестно откуда и могла быть создана с помощью специального программного обеспечения.