ГБР должно дать оценку нарушениям со стороны работников прокуратуры в отношении работников столичной мэрии, - КГГА

Государственное бюро расследований будет расследовать действия сотрудников специализированной военной прокуратуры, которые проводили "ночные" обыски у работников столичной мэрии без определения суда и нарушали их права, в том числе на неприкосновенность жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Ссылаясь на решение Печерского районного суда города Киева, Загуменный сообщил, что ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о действиях Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

"Дело о подготовке якобы незаконных командировок депутатов Киевсовета продолжается уже несколько лет. За это время органы следствия проводили "ночные" обыски без определения суда, делали безосновательные заявления в СМИ. Эти действия свидетельствуют о политически мотивированном следствии, попытках дискредитации и желании заблокировать работу аппарата КГГА. Сейчас я добился, чтобы ГБР расследовало эти факты. Надеюсь, что досудебное расследование будет осуществляться так же активно, как и расследование, направленное против меня", - заявил Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что внесение сведений в Единый реестр произошло после года упорной работы КГГА, нескольких исковых заявлений и множества запросов и обращений.

Руководитель аппарата КГГА также отметил, что во время войны политические вопросы должны отойти на второй план.

"Следует помнить, что у всех нас один общий враг. И ради борьбы за свободу, целостность и независимость Украины мы продолжаем работать. Мы направляем все усилия на помощь ВСУ, на поддержку жителей города, на эффективную работу городского хозяйства. Это сейчас является главным. А все политические вопросы, я считаю, должны пока отойти на второй план", - подчеркнул Загуменный.

Он напомнил, что претензии органов следствия касаются проекта письма о направлении военнослужащих в КГВА в апреле 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что центральная власть за пять лет наштамповала против городской власти Киева 1117 уголовных производств. 91% из них правоохранители не были способны даже довести до суда.