Дайджест новин від ВДНГ: арт-перехід та нові лавки

Що нового на ВДНГ? Модернізація території, нововведення, анонси заходів, та інші важливі події з життя Національного комплексу «Експоцентр України» протягом останніх 30 днів — у щомісячному дайджесті.

НОВИНИ

РОБОТА КОМАНДИ

Власна Конституція

Напередодні 28 червня у київській Виставці видали нову власну Конституцію. Вона складається із 12 пунктів, що переслідують прості істини: прагнеш кращого майбутнього для країни – починай із себе; розвивай культуру; не бійся помилок та роби висновки; дбай про репутацію; шануй історію; піклуйся про довкілля; поважай вибір кожного; будь справедливим, тощо. Автор документу – генеральний директор НК «Експоцентр України» Євген Мушкін. Конституцію ВДНГ було оприлюднено на сайті та у новій книзі зі стратегією розвитку ВДНГ на 40 років.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

ВДНГ перетворює підземний перехід на арт-об’єкт

З 27 червня по 8 липня тривають ремонтні роботи підземного переходу через проспект Глушкова до центрального входу ВДНГ. Тут встановлять освітлення, а також перетворять стелі та стіни на витвори сучасного мистецтва. Студія Paint Hunters прикрасить перехід малюнками із будівлями ВДНГ «заміксованими» із величезними квітами. А вже 9 липня кияни зможуть безпечно та красиво долати перехід до Експоцентру.

Перетворення стало можливим завдяки підтримці партнерів ВДНГ: фестивалю Atlas Weekend, бізнес акселератору Omni Campus, школі Midgard, ресторану HayLoft Ukrainian BBQ, освітлення зробили ТОВ «ІМЕКС-МЕРЧЕНДАЙЗ». Нагадаємо, що це той самий перехід, який адміністрація Києва планую з’єднати прямим переходом від станції метро «Виставковий Центр» протягом наступних 2 років.

Облаштування світлофору на Голосіївському проспекті

Минулого місяця при в'їзді на ВДНГ зі сторони Голосіївського проспекту було встановлено світлофор для комфортного і безпечного заїзду автомобілістів на територію парку. Днями було завершено ремонт асфальтного покриття на в’їзді до парку.

Автонавігація на території

Вже у липні на ВДНГ встановлять нову сучасну навігацію для автомобілістів та водіїв індивідуального електротранспорту. Відразу після цього адміністрація Експоцентру продовжить встановлення обмежувальних стовпчиків, щоб водії могли їздити лише кількома маршрутами безпосередньо до місць паркування та виїздів. Це зробить територію паркової зони ВДНГ значно безпечнішою.

ТЕРИТОРІЯ

Нові лавки

У липні на ВДНГ з’являться нові лавки. Їх буде зроблено із надміцного бетону з кольоровим поліуретановим покриттям. Перші шість лавок встановлять на вході, неподалік інтерактивного майданчика «Лемурашнік» та на Липовій алеї. Ще десять з’являться на території до кінця серпня.

Догляд за територією

Цього місяця на ВДНГ боролися із найбільш загрозливими шкідниками – кліщами, борщівником та короїдом. Загалом було оброблено близько 2 га лісу – дорога від павільйону №1 до BBQ-зони «Колиба» від кровосмоків та понад 1 га полів від отруйної рослини. Крім того захищено ялини від паразита, що їх знищує у бездощову спеку.

ЗАХОДИ

ДЕ ПОЇСТИ НА ВДНГ

Зона фудкортів «Гриль попід липами»

На Липовій алеї розташовано п’ять мангальних точок із смачним шашликом та випічкою. Локація розрахована на 200 посадкових місць. У кафе «Генацвале» та «Бадагі» гостей парку нагодують справжнім грузинським соковитим шашликом, хачапурі із різними начинками та іншими традиційними східними стравами. А у «Терасі м’яса» можна насолодитися справжнім соковитим стейком та овочами гриль.

«Пікнік Сад»

Якщо ви бажаєте влаштувати легкий пікнік із друзями, вам варто відвідати нову локацію «Пікнік Сад». Сюди можна прийти зі своїми пледами та продуктами і затишно влаштуватися під яблуневими деревами. А якщо бажання влаштувати пікнік виникло спонтанно — усе необхідне для цього можна придбати прямо на місці: пляшку лимонаду, сирний, м'ясний, хлібний сети, крем-сир з пряними травами і сушеними томатами, джем, яблука, серветки, тарілки, виделки. Усе це складуть у гарний кошик, а також видадуть шезлонги та подушки для комфортного перебування на локації. Вартість набору продуктів на двох становить 490 грн, на чотирьох – 975 грн.

Лаунж-зони

Між 2 та 4 павільйонами працює лаунж-бар Fiorelli. Тут можна з’їсти смачні суші та випити вина або просеко у приємному затінку дерев. Щовихідних поряд працює ще одна зона відпочинку, де можна підзарядити телефон та повалятися на зручних пуфах.

BBQ

На території ВДНГ працює кілька облаштованих зон для затишних посиденьок із родиною чи друзями. Тут можна взяти в оренду мангал та альтанку і власноруч посмажити овочі та м’ясо до столу. Телефон для бронювання: 066 734 54 31.

Ресторани та кафе

На території ВДНГ діє кілька ресторанів та кафе. Найвідоміший серед них – це величезний ресторан «Прага», що знаходиться на алеї ліворуч від головного входу. Його знають ще й тому, що тут облаштоване озеро із фонтаном у якому мешкають білі та чорні лебеді. Одразу біля центрального входу є ще один ресторан з унікальним і дуже смачним меню – HayLoft Ukrainian BBQ. Кафе «Кафана» із фірмовою піцою знайдете між павільйонами 6 та 8, а найсмачніші вареники подають у кафе «Точка ВДНГ» у павільйоні 7-9 (навпроти ферми з живими метеликами).

ІВЕНТИ

Травень – вересень

Літо на ВДНГ

Вся територія

Проект, що об’єднує усі розваги ВДНГ в один. Величезний парк, де можна кататися на велосипеді чи роликах, ганяти на електротранспорті, годувати тварин у контактному зоопарку, розважатися у гойдалковому парку або долати перешкоди – у мотузковому. А від спеки можна врятуватися у басейні просто неба.

Щосереди та щосуботи до 31 серпня

Carbon Media Art Lab Lito

Павільйон 13

Щотижня учасники лабораторії зустрічаються у середу та суботу впродовж всього літа, аби отримати навички створення медіа та арт-інсталяцій, опанувати віджеїнг, відеомапінг, технологію роботи зi свiтлом, лазерами й свiтлодiодними стрiчками.

7 липня

Слеклайн для дітей

Інтерактивний майданчик «Лемурашник»

На інтерактивному майданчику «Лемурашник» відбудеться майстер-клас із слеклайну. Це мистецтво правильного ходіння по натягнутій між деревами стропі, що тренує рівновагу та концентрацію. Клас проводитиме Роман Назарчук: він розкаже про історію появи слеклайну, основи техніки балансу, а також розповість які психологічні якості розвиває практика, як зробити перші правильні кроки і до яких крутих трюків можна довести свої вміння. Майстер-клас буде цікавим як для маленьких відвідувачів, так і для їхніх батьків.

7 липня

Media trip в шоу «Голос. Діти»

Павільйон 12

Вперше в історії студія проекту «Голос. Діти» відкриває свої двері для відвідувачів! Тепер кожен зможе завітати до павільйону №12 та побувати на сцені і за лаштунками, заглянути в гримерки тренерів, до студійної апаратної, що нагадує станцію запуску ракет NASA. Зробити світлини та селфі, аби здивувати друзів у соцмережах, на майданчику можна буде де тільки забажаєш.

9 – 14 липня

Фестиваль Atlas Weekend

Центральна площа, Липова алея та прилеглі території

Уже традиційно на ВДНГ відбудеться наймасштабніший музичний фестиваль України та регіону – Atlas Weekend. Серед учасників: The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Michael Kiwanuka, The HARDKISS, «Друга Ріка», ONUKA, Little Big, UNKLE, Chase & Status, Tom Odell, ATB, The Subways, Drowning Pool, Everlast та багато інших.

20 липня

Джазовий концерт Swing That Music у яблуневому саду

«Пікнік Сад»

Під час концерту просто неба прозвучить класика американського джазу 30-50 років XX століття. Це – золота епоха джазу. У програмі – інструментальні композиції Дюка Елінгтона, Каунта Бейсі, Бені Гудмена у виконанні Fantastic Jazz Band. Вхід вільний.

20 – 21 липня

This is America Кураж Базар

Павільйон 19

Барахолка в американському стилі – це атмосфера та круті речі: вінтаж, фірмА, лейби, одяг з історією і новий. Долучайся до благодійності та крутої тусовки у 19 павільйоні на ВДНГ.

26 – 28 липня

Архітектурний фестиваль PROSTONEBA

За павільйоном 12

Триденна подія у сфері архітектури та дизайну – майстер-класи, конкурси, інтерактиви, виставки, батли та багато іншого. Презентація робіт кращих архітекторів та дизайнерів, що реалізовані в Україні та за її межами; круглі столи з інвесторами та девелоперами; обговорення розвитку дизайну.

28 липня

RED JAZZ. Повнокупольне шоу 360

Павільйон 10

Дивовижний джазовий концерт у виконанні Андрія Соловйова, під куполом Teleport360 (павільйон 10). Музикант гратиме програму із зав’язаними очима, а тим часом на екрані сферичного кінотеатру розгортатиметься яскраве шоу.

