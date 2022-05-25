В Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy проти російських енергоресурсів

Десятки активістів з України та Європи в рамках ініціативи Stop Bloody Energy провели в Давосі акцію проти енергетичного бізнесу, який попри збройну агресію продовжує працювати в Росії й купувати російські енергоресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

"Організатори акції переконані: зупинити війну, зупинити російську агресію можна лише в один спосіб - позбавити кремль джерел фінансування. Бізнес повинен піти з Росії. І передусім з російського енергетичного сектору", - повідомили в компанії.

Головна мета ініціативи Stop Bloody Energy - переконати міжнародний бізнес та енергетичні компанії припинити працювати в Росії і зупинити фінансування російського терору.

За оцінками активістів, з 24 лютого лише за продаж своїх енергоресурсів Росія отримала понад 63 млрд євро. Кожен цент із цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців, вважають активісти. На цю суму, до прикладу, можна придбати майже 8400 крилатих ракет "Калібр".

У 2022 році доходи РФ від експорту енергоносіїв можуть становити $321 млрд. Це майже 5 військових річних бюджетів країни-агресора, вважають ініціатори акції.

Нагадаємо, ініціатива Stop Bloody Energy була створена в березні зусиллями компанії ДТЕК Ріната Ахметова та державних НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго".

У квітні-травні під тиском громадськості десятки західних корпорацій оголосили про вихід з російського ринку.