Дарницький міст у Києві добудують за програмою Зеленського, вже оголошено тендер

Одним із завдань інфраструктурної програми президента "Велике будівництво" є завершення довгобудів по всій країні. Цього року до масштабної програми приєднається Дарницький міст у Києві, який чекав завершення понад 10 років.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, 27 травня був оголошений тендер на будівництво мосту.

"Минулого року ми розпочали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні. Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками лише забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами та повернутими інвестиціями. Дарницький міст - це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури", - заявив Кубраков.

За словами міністра, більшість українських довгобудів виникають з двох причин: системної корупції та небажання взаємодіяти між різними органами влади. Дарницький міст перебував у замороженому стані 10 років.

"У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає як успішно, а головне результативно працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі", - додав Кубраков, який до призначення міністром був головою "Укравтодору."

Він зазначив, що до будівництва буде обов’язково залучений незалежний технагляд. Ця практика успішно впроваджується в "Укравтодорі" з 2020 року, зокрема на будівництві не менш відомого довгобуду - мостів у Запоріжжі.

"Інфраструктура повернулась у фокус держави. І не словами, а конкретними рішеннями будемо показувати це всім, хто ще сумнівається", - додав міністр.