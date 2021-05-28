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Дарницький міст у Києві добудують за програмою Зеленського, вже оголошено тендер

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 10:16
Дарницький міст у Києві добудують за програмою Зеленського, вже оголошено тендер Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

Одним із завдань інфраструктурної програми президента "Велике будівництво" є завершення довгобудів по всій країні. Цього року до масштабної програми приєднається Дарницький міст у Києві, який чекав завершення понад 10 років.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, 27 травня був оголошений тендер на будівництво мосту.

"Минулого року ми розпочали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні. Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками лише забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами та повернутими інвестиціями. Дарницький міст - це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури", - заявив Кубраков.

За словами міністра, більшість українських довгобудів виникають з двох причин: системної корупції та небажання взаємодіяти між різними органами влади. Дарницький міст перебував у замороженому стані 10 років.

"У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає як успішно, а головне результативно працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі", - додав Кубраков, який до призначення міністром був головою "Укравтодору."

Він зазначив, що до будівництва буде обов’язково залучений незалежний технагляд. Ця практика успішно впроваджується в "Укравтодорі" з 2020 року, зокрема на будівництві не менш відомого довгобуду - мостів у Запоріжжі.

"Інфраструктура повернулась у фокус держави. І не словами, а конкретними рішеннями будемо показувати це всім, хто ще сумнівається", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, як відбувається зведення мостів у Запоріжжі. Торік там відкрили рух частиною балкового мосту, а до Дня незалежності планують відкрити першу чергу вантового мосту на інший беріг Дніпра.

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Новини України Інфраструктура мост Велике будівництво Олександр Кубраков
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