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У даркнеті продають підроблені паспорти вакцинації і COVID-вакцини

Новость на русском → Лондон, Вівторок 23 березня 2021 10:34
У даркнеті продають підроблені паспорти вакцинації і COVID-вакцини Фото: лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У даркнеті продають підроблені сертифікати про вакцинацію, вакцини від коронавірусу, а також підроблені негативні тести на COVID-19. Ціни варіюються від 500 до 750 доларів за дози вакцини AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson&Johnson.

Про це повідомляє BBC.

Сертифікати про вакцинації продаються анонімними торговцями усього за 150 доларів. Крім того, в даркнеті продають СOVID-вакцини.

Продавці вакцин - з США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії. У даркнеті є рекламні оголошення російською і англійською мовами, пише BBC.

Продавці обіцяють доставити вакцину на наступний день. Керівник відділу досліджень вразливостей продуктів в Check Point Одед Вануну каже, люди повинні розуміти, що спроби отримати вакцину, карту вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 неофіційними способами надзвичайно ризиковані, оскільки хакери більше зацікавлені в їх грошах.

Check Point закликає країни впровадити систему QR-коду у всій документації по вакцинам, щоб затруднити підробку.

Нагадаємо, голова МОЗ України заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися в українських аптеках ближче до літа. При цьому національний план передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України.

Тим часом, в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. Через нього збільшилася кількість госпіталізованих.

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