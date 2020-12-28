Дані тисячі клієнтів брокера "Фрідом фінанс" потрапили у відкритий доступ

Фото: "Фрідом фінанс" (з відкритих джерел)

В інтернеті виставлені на продаж дані 16 тис. клієнтів інвесткомпанії "Фрідом фінанс", у тому числі кваліфікованих інвесторів. У вільному доступі відомості 50 з них: паспортні дані, адреси, відомості про рахунки в банках.

Про це повідомляє РБК.

За інформацією інформагентства, на спеціалізованих інтернет-сайтах виставлені на продаж паспортні дані, адреси, відомості про рахунки в банках клієнтів інвестиційної компанії "Фрідом фінанс".

За словами продавця, у базі містяться дані 16,8 тис. клієнтів, 450 з яких є кваліфікованими інвесторами.

Першим про злиту базу у своєму Telegram-каналі повідомив засновник сервісу розвідки витоків даних DLBI Ашот Оганесян.

"За нашою інформацією, дані були отримані в результаті хакерської атаки на мережу компанії приблизно місяць тому, характерною для вірусів-вимагачів", - заявив Оганесян.

Пізніше "Фрідом Фінанс" на своєму офіційному сайті підтвердила інформацію про витік даних і пообіцяла у максимально короткий термін зв'язатися з усіма клієнтами, чиї дані були скомпрометовані, і проінформувати про те, які саме документи опинилися у відкритому доступі.

За словами генерального директора ІК "Фрідом фінанс" Тимура Турлова, злом був зроблений з метою шантажу розголосу у ЗМІ та з метою вимагання.

"На жаль, дані втрачають всі, включаючи компанії з капіталізацією більш ніж в трильйон доларів", - зазначив він.

При цьому брокер запевняє, що майже весь пакет викрадених даних датований роком 2018.

Варто відзначити, що в оголошенні був розміщений "пробник" бази з інформацією 50 клієнтів, який доступний усім бажаючим після реєстрації на сайті. "Пробник" бази містить заяви клієнтів від 2019 року на визнання їх кваліфікованими інвесторами з паспортними даними та адреси проживання, відповіді від "Фрідом фінанс" з задоволенням прохання, банківські довідки з номерами рахунків і сумами на них.

Також, як запевняє продавець, в базі є "інформація з комп'ютерів начальників підрозділів, трейдерів і системних адміністраторів". Багато паролів від різних сервісів, включаючи банк Freedom Finance і брокера "Церіх" (міжнародний Freedom Holding придбав 100% акцій ІК "Церіх" в липні 2020 року).

"Там були скановані копії і ряд доручень на паперових носіях, ряд звітів про звірки з базами ПІД/ФТ і близько 400 файлів про визнання інвесторів кваліфікованими. Серед них практично немає клієнтів, які відкривали рахунки на американському ринку, компанія почала це робити через російського брокера у 2019 році. Серед них немає ніяких міжнародних клієнтів", - відзначають в компанії.

Freedom Finance - міжнародна інвестиційна компанія, представлена в семи країнах: Україні, Росії, Каза хстане, Киргизстані, Узбекиста не, Німеччини та Кіпрі. Компанія входить у міжнародну інвестиційну групу Freedom Holding Corp. В Україні компанія працює з 1999 року і представлена донькою ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

У червні 2020 року Нацкомісія з цінних бумагам дала дозвіл Freedom Finance на покупку 20% акцій "Української біржі".