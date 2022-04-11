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Данія закупить 2 млн таблеток йоду на випадок ядерної катастрофи

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Копенгаген, Понеділок 11 квітня 2022 17:57
Данія закупить 2 млн таблеток йоду на випадок ядерної катастрофи Фото: Данія закупить 2 млн таблеток йоду на випадок ядерної катастрофи (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Управління охорони здоров'я Данії підвищить готовність країни до ядерної катастрофи. Так, відомство має намір закупити два мільйони таблеток йоду для використання в разі "значного радіоактивного витоку" поблизу Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekstra Bladet.

"Ми постійно перевіряємо нашу готовність і при необхідності модернізуємо її. Данське управління охорони здоров'я тільки що провело до переоцінки системи готовності Данії до йоду і рекомендує збільшити запаси йоду в данській землі", - заявив Міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке, додавши, що в околицях країни немає реального ризику.

За оцінками Данського управління охорони здоров'я, данський запас з двох мільйонів таблеток йоду міг би покрити групу ризику в разі ядерної аварії в околицях Данії.

До групи ризику входять діти і підлітки до 18 років включно, медичний персонал і персонал швидкої допомоги до 40 років включно, а також вагітні та годуючі жінки.

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