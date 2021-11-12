ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Данія повторно запроваджує COVID-пропуск

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 20:21
Данія повторно запроваджує COVID-пропуск Фото: Данія повторно запроваджує COVID-пропуск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом наступного місяця в Данії діятиме COVID-перепустка. Вона є обов’язковою для осіб старше 15 років, які планують відвідувати нічні клуби, кафе та ресторани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що COVID-перепустка вже діяла в Данії з 1 липня до 10 вересня, однак її скасували через високий рівень вакцинації в країні. Водночас внаслідок збільшення кількості випадків захворювання й госпіталізації, однопартійний комітет данського парламенту прийняв рішення визнати новий спалах "соціально небезпечним" та відновити дію перепустки.

Danish Pass відображає QR-код із зеленим банером якщо:

  • людина є повністю вакцинованою;
  • людина отримала першу дозу препарату не менше двох тижнів тому;
  • нещодавно вилікувалась від коронавірусу;
  • отримала негативний тест від коронавірусу, який діє протягом 72 годин.
Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Коронавірус
NEWS
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення