Данія повторно запроваджує COVID-пропуск
Фото: Данія повторно запроваджує COVID-пропуск (Getty Images)
Протягом наступного місяця в Данії діятиме COVID-перепустка. Вона є обов’язковою для осіб старше 15 років, які планують відвідувати нічні клуби, кафе та ресторани.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.
Зазначається, що COVID-перепустка вже діяла в Данії з 1 липня до 10 вересня, однак її скасували через високий рівень вакцинації в країні. Водночас внаслідок збільшення кількості випадків захворювання й госпіталізації, однопартійний комітет данського парламенту прийняв рішення визнати новий спалах "соціально небезпечним" та відновити дію перепустки.
Danish Pass відображає QR-код із зеленим банером якщо:
- людина є повністю вакцинованою;
- людина отримала першу дозу препарату не менше двох тижнів тому;
- нещодавно вилікувалась від коронавірусу;
- отримала негативний тест від коронавірусу, який діє протягом 72 годин.