Данілов про вторгнення Росії: це буде тривала війна, я не є оптимістом

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів від яких чинників буде залежати тривалість війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в інтерв'ю телеканалу "ISLND TV".

За його словами, навіть ще колишній президент РФ Борис Єльцин "зазіхав на Крим" та заявляв, що це не територія України.

"Ми у війні знаходимося 30 років. РФ ніколи не мала бажання залишати нас у спокої. Навіть Єльцин вже тоді зазіхав на Крим і казав, що це не зовсім наша територія", - сказав Данілов.

Також він додав, що війна буде тривалою та залежатиме від багатьох чинників.

"Якщо казати про цю частину гарячої фази війни, то я не є оптимістом, що вона закінчиться у травні. Це буде тривала війна і вона буде ще тривати на нашій території. Скільки по часу? Це залежить від багатьох чинників. Це залежить від нашого війська та від наших партнерів", - додав секретар РНБО.