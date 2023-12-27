Данилов о переговорах с РФ: условия Москвы просты - наша капитуляция

Российская Федерация не готова к настоящим переговорам о прекращении войны на территории Украины. Единственный вариант, который сейчас удовлетворит Кремль - капитуляция Украины.

Об этом рассказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

"Ни к каким переговорам Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам". - заявил Данилов.

Он отметил, что позиция Украины неизменна, а именно - это 10 пунктов "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

"Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, довольно просты, - это наша капитуляция. Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

В ноябре телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопросы о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

Также напомним, что ранее Зеленский заявил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или украинцев. Украина - только ступенька для Кремля.

Отметим, что недавно Зеленский сообщил, что после саммита лидеров по "формуле мира" будет сформирован документ, который будет передан на рассмотрение Российской Федерации.

Если Кремль будет готов его воспринять - переговоры станут актуальными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.