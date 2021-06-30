Дамба готова на 80%, цього вистачає, щоб вода не потрапила до Криму, - Коріневич

Дамба на 107-кілометрі Північно-Кримського каналу на сьогодні готова на 80%. Цього достатньо, щоб вода не потрапила до Криму, якщо прорве іншу дамбу.

"Щодо води - тут позиція однозначна і не може бути дискусій. Вода піде в Крим тільки після деокупації... Нічого там (на дамбі, - ред.) не прорвало, все нормально, вода в Крим не йде. Капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%, на 20% не добудована, немає достатнього бюджетного фінансування... Станом на зараз, цих 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити до Криму", - зазначив він.

За його словами, якщо щось трапиться з дамбою на 91 кілометрі, дамба на 107-му свою роботу повинна зробити.