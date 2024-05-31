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"Даллас" разгромил "Миннесоту" и стал вторым финалистом сезона НБА: видео

Миннеаполис, Пятница 31 мая 2024 10:11
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"Даллас" разгромил "Миннесоту" и стал вторым финалистом сезона НБА: видео Фото: Лука Дончич подтвердил статус лидера "Маверикс" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Маверикс" одержали решающую победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Миннесота" – "Даллас" – 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27); серия – 1:4

"Маверикс" просто смяли хозяев первой половины. В двух четвертях техасцы каждый раз оказывались лучше оппонентов в каждой зоне площадки. Как следствие, только после первой 12-минутки "Тимбервулвз" отстали на 16 (!) пунктов.

Еще 13 очков сверху "Даллас" прибавил во второй четверти. С гандикапом +29 "Маверикс" позволили "Миннесоте" немного поиграть на равных после большого перерыва. Впрочем, особыми достижениями хозяева паркета не смогли похвастаться, отыграв лишь 8 пунктов отставания.

Итак, "Даллас" одержал четвертую победу в серии и вышел в финал сехона. Самым результативным в поединке стал универсальный защитник гостей Лука Дончич. Словенец оформил дабл-дабл – 36 очков, 10 передач.

В финале "Маверикс" встретятся с победителем Восточной конференции – "Бостоном". "Селтикс" тоже за пять матчей одолели сопротивление "Индианы". Первый поединок финальной серии сезона состоится в ночь на пятницу, 7 июня.

К слову, ранее Вембаньяма стал Новичком года НБА с редким достижением.

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