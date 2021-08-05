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COVID-сертифікат в "Дія" не буде відображатися автоматично, - Мінцифра

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Четвер 05 серпня 2021 20:17
COVID-сертифікат в "Дія" не буде відображатися автоматично, - Мінцифра Фото: covid-сертифікат в "Дія" не буде відображатися автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ковидні сертифікати в додатку "Дія" не буде відображатися автоматично. Оскільки документ про вакцинацію є медичною інформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мирослава Баника в ефірі "Україна 24".

"Ковідний сертифікат не з'явиться автоматично. Оскільки це медична чутлива інформація і для того, щоб отримати документ, треба буде відкрити розділ послуг і замовити ковідний сертифікат. Він з'явиться через кілька секунд, але після того, як людина підтвердить, що хоче, щоб він відображався", - заявив Банік.

За його словами, зараз триває бета-тестування сертифікатів, щоб удосконалити і знайти недоліки при завантаженні даних з системи електронного здоров'я.

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