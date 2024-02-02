В Cosmolot заявили о системном давлении на компанию: не исключают рейдерство

"Нас пытаются сломать пустыми и безосновательными обвинениями в связях с россией, созданием репутационных и операционных проблем для компании. Теперь добавляется телефонный терроризм, спам-атаки и запугивание партнеров. Неизвестные массово звонят по телефону партнерам компании и их родственникам. В ход идут пустые обвинения и угрозы, что приводит к операционным проблемам бизнеса", - заявил бизнесмен.

По его мнению, атака на Сosmolot выгодна России. Однако то, что происходит сегодня в отношении компании - не просто давление, это криминал.

"Это недопустимо в правовом государстве. Но нас не склонить ни к каким коррупционным схемам и "откатам". Мы будем обращаться в полицию и НАБУ, чтобы установить тех, кто за этим стоит. Все задействованные в шантаже лица должны понести ответственность за свои незаконные действия. Если подтвердятся слухи, что в этих действиях принимают участие действующие представители государственных органов власти, то я не буду молчать об этом, и со всеми доказательствами обнародую информацию о том, кто и почему организовал противозаконное давление на Cosmolot", - подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, по его словам, банки заблокировали все транзакции Cosmolot, ссылаясь на распоряжение Государственной службы финансового мониторинга.

"Это сродни рейдерской атаке. Целью этих действий точно не является увеличение поступлений в бюджет и создание в Украине инвестиционного климата. Поэтому теперь я сделаю эти атаки публичными: для Bloomberg и Reuters, для международного делового и дипломатического сообщества, для Белого Дома и Rammstein. Я начинаю свою работу в Киеве вместе со всеми послами. В частности, я также лично встречусь с представителями бизнеса и политическими лидерами в Лондоне, Берлине, Брюсселе и на этой неделе в Вашингтоне", - добавил он.

Дамерау отмечает: он инвестировал в Украину будущего, чтобы построить глобальную платформу для украинской экономики и IТ-сектора, основанную на бизнесе, который, вероятно, не подвергается риску банкротства в военное время.

"Я сделал своей страстью построение видения президента Украины: легального, лицензированного, белого бизнеса в секторе игр, развлечений и азартных игр, ставшего - с 2,6 млрд гривен - таким же крупным налогоплательщиком, как Arcelor Mittal, и большим, чем многое из 100 крупнейших украинских компаний, но наша компания не только платит налоги в государственный бюджет, которые идут на защиту Украины от агрессора, мы также поддерживаем Вооруженные силы Украины военной техникой, беспилотниками... Любая атака на Cosmolot ослабляет украинскую армию, государственный бюджет, бизнес и международный имидж", - резюмировал бизнесмен.