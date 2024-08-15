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Cincinnati Open: Костюк вышла на Свентек, Ястремская и Калинина зачехлили ракетки

Цинциннати, Четверг 15 августа 2024 10:44
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Cincinnati Open: Костюк вышла на Свентек, Ястремская и Калинина зачехлили ракетки Фото: Марта Костюк вышла в третий круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в американском Огайо, а ее соотечественницы Даяна Ястремская и Ангелина Калинина вылетели в первом раунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Cincinnati Open, 1-й раунд

Мухова – Ястремская – 2:0 (7:6, 6:2)

Возняцки – Калинина – 2:0 (6:2, 6:4)

Cincinnati Open, 2-й раунд

Сан – Костюк – 0:2 (3:6, 5:7)

Ястремская уступила чешке Каролине Муховой. В первом сете самое интересное началось с середины партии, когда шесть геймов подряд завершились брейками. В конце концов пришлось играть тай-брейк, где украинка не реализовала 5 сетболов и проиграла.

Такое течение событий, очевидно, повлияло на Ястремскую. Да, она взяла подачу Муховой в дебюте второй партии, но потом отдала три своих. Как следствие, украинская теннисистка со всего двумя пунктами в активе отдала сет всего за 41 минуту.

Калинина в двух партиях уступила экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки. С двумя брейками против одного датчанка уже к середине первого сета создала гандикап (4:1). В конце концов она еще раз взяла подачу отечественной теннисистки и закрыла партию.

Второй сет оказался более ровным. Соперницы шли нога в ногу до десятого гейма. Однако при счете 5:4 в свою пользу Возняцки перешла в контрнаступление. Она дожала Калинину на чужой подаче и со второй попытки реализовала матчбол.

Наконец Костюк разобралась с новозеландкой Лулу Сан. В первом сете ключевым стал шестой гейм. Именно тогда украинка сумела дожать оппонентку и оформила брейк. Этого оказалось достаточно для успешного завершения партии. А вот второй сет стал еще более конкурентным.

Сначала с брейком повела Костюк (2:0), но Сан смогла на камбэк. Впоследствии эта история повторилась. Казалось, что тай-брейк будет неизбежен. Однако в одиннадцатом гейме украинская теннисистка еще раз выиграла на подаче новозеландки и сразу же закрыла партию и матч на своей. В следующем круге Костюк встретится с полячкой Игой Свентек.

К слову, ранее Костюк ухудшила положение в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк Даяна Ястремская
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