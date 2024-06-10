Идеальная погода и низкие цены. Лучшие бюджетные направления в Европе для лета на море

Многие мечтают арендовать виллу или квартиру на июнь, июль и август вблизи моря. Однако лето – это высокий сезон, из-за чего цены на проживание растут. Где можно воплотить свои мечты о европейском лете в реальность, не потратив много денег?

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, где можно доступно жить и отдаленно работать в Европе летом.

Солнечное побережье Адриатики в Будве, Черногория

Собираетесь провести лето у моря? Можно отправиться в город Будва в Черногории. Летом здесь залитые солнцем адриатические пляжи, волшебный средневековый Старый город и сравнительно невысокие цены. Месячная арендная плата начинается примерно от 700 евро в месяц в высокий сезон.

Для тех, кто не может позволить себе взять отпуск на все лето и надо поработать, в городе есть разные коворкинги.

В свободное время можно исследовать тихие бухты, например пляж Галия в 20 минутах езды от города. Или отправиться на север в Котор – рая для любителей кошек с потрясающим видом на Которский залив с вершины средневекового города-крепости.

Фото: Которская Бухта в 40 минутах езды от Будвы (unsplash.com)

Чтобы избежать толпы на берегу моря, туристы предлагают отправиться дальше в горы Черногории. Например, известняковый массив Дурмитор на северо-западе страны популярен благодаря каньонам и необыкновенно красивым горным озерам.

Еще более дешевые альтернативы – вблизи каньона Пива в Плузине, или на юге, возле Скадарского озера вблизи албанской границы.

Цены на проживание: от 700 евро в месяц, если забронировать заранее и найти скидки.

Живописное озеро в Охриде, Северная Македония

Северная Македония не перестает удивлять туристов низкими ценами на проживание, еду и летний отдых даже в разгар сезона.

Цены здесь ниже, чем в таких популярных направлениях, как Испания и Италия. Путешественникам очень нравится город Охрид на берегу озера, где можно отдохнуть на пляжах и, если необходимо, сделать себе в гостиничном номере временный офис.

Фото: Церковь Святого Пантелеймона и Охридское озеро, Северная Македония (wikipedia.org)

"В Охриде очень хорошая погода, не такое жаркое лето, поэтому вы можете комфортно спать ночью без кондиционера", – описывает место один из пользователей Reddit.

Среди других преимуществ Охрида – очень дешевая еда, хороший интернет и бурная ночная жизнь.

"Охрид, безусловно, мое любимое самое дешевое место в Европе", – пишет другой путешественник.

Цены на проживание: около 200–250 евро в месяц.

Лето в горах Баньско, Болгария

Всего в нескольких часах южнее болгарской столицы Софии расположен горный город, известный своим зимним лыжным спортом, но есть много причин посетить Баньско и летом.

Фото: Баньско, Болгария (unsplash.com)

Город, расположенный у подножия горы Пирин, фактически является воротами к пешеходным туристическим тропам национального парка Пирин. Здесь реки "плывут" сквозь заполненные цветами долины и хвойные леса, где обитают волки и бурые медведи.

Июль-сентябрь приносит в Баньско культурные события и фестивали: от кинотеатров под открытым небом до джазовых и фольклорных концертов.

Цены на проживание. Месячная аренда комнаты летом начинается от 230 евро, а температура летом хоть и теплая, но менее жаркая, чем в других регионах страны.