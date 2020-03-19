НС в Київській області та коронавірус у нардепа: новини за 18 березня

Колаж РБК-Україна

В Україні підтвердили нові випадки коронавируса, Кабмін ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області, в Нідерландах офіційно скасували Євробачення 2020. Детальніше про те, що сталося в середу, 18 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін ввів НС у Київській області

Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області через пандемію коронавірусу. Таке рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку в постанові прописувалося, що режим НС буде введений і в Києві, проте на цей час немає рішення міської комісії. Тому уряд окремо повернеться до введення режими НС у столиці, коли буде рішення від відповідної комісії.

Депутат Ради заразився коронавірусом

У Верховній раді підтвердили, що депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті. "Проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції ... У разі потреби пацієнта буде госпіталізовано", - йдеться в повідомленні МОЗ.

У міністерстві підкреслили, що медики проведуть всю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним. При цьому в Раді даний народний депутат 16 і 17 березня був відсутній.

Загалом же в середу , 18 березня, в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - у Донецькій області та в Києві. Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

У травні буде проведено індексацію пенсій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли уряд розпочне індексацію пенсій українцям у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

За словами Зеленського, вже починаючи з 1 травня український уряд розпочне індексацію пенсій. А вже з 1 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ціни на нафту впали нижче 27 доларів вперше за 17 років

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 квітня впали нижче 27 доларів вперше за 17 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 15:29 за київським часом ціни на нафту Brent торгувалися на позначці 26,68 долара за барель. Це є мінімальними з вересня 2003 року значеннями.

Кава, шаурма і забиті маршрутки: як Київ дотримується карантину

Карантин у Києві жорстко порушується повсюдно. Незважаючи на оголошення про закриття всіх торгових закладів, крім продуктових, господарських магазинів, аптек, АЗС, банків і банкоматів, столиця продовжує жити звичайним життям. Маршрутки набиті, люди в транспорті - без медичних масок.

Зазначимо, що контролювати перевезення в транспорті не більше 10 осіб одночасно та знаходження їх у масках у всіх видах транспорту повинні були санітарна служба і Національна поліція. Але норми жорстко порушуються. Фото і відео - в матеріалі Styler.

Євробачення 2020 у Нідерландах офіційно скасували через коронавірус

Євробачення 2020 скасували в Нідерландах через коронавірус. Таку інформацію розповсюдили деякі ЗМІ з посиланням на Ізраїльську корпорацію телерадіомовлення ("Кан") в Twitter-акаунті. Пізніше з'явилося офіційне підтвердження.

Відзначимо, що раніше організатори заявили про скасування зйомок відеолистівок для учасників Євробачення. Вони уточнили, що готують заяву за долю пісенного конкурсу в Роттердамі. 18 березня близько 15:30 з'явилася заява на Instagram-сторінці конкурсу.

В Україну йде похолодання і сніг: синоптик озвучила дату

Погода в Києві та Україні істотно зміниться вже з 21 березня. В країну прийде похолодання з невеликими плюсовими градусами і снігом. У суботу та неділю температура повітря значно знизиться, адже до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Про це на своїй Facebook-сторінці написала синоптик Наталка Діденко.

"20-го березня тепла погода ще втримається, однак на півдні вже пройдуть дощі, а в суботу-неділю до нас прийде повітряна маса арктичного походження. Суттєво похолодає. В суботу-неділю атмосферні фронти ще й принесуть в Україну дощ і мокрий сніг. У неділю вітер посилиться до штормового", - попередила синоптик.