Черная пятница: можно ли вернуть товар со скидкой и как распознать фальшивую акцию
В Черную пятницу магазины обещают большие скидки, но не каждая акция означает реальную экономию. К тому же покупатели не теряют права вернуть товар только потому, что приобрели его дешевле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Как распознать фальшивую скидку
Информация об акции, размере скидки и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной. Продавцы не могут искусственно завышать первоначальную стоимость, чтобы создать впечатление большей экономии.
При распродаже цена товара должна быть ниже его обычной стоимости. Также реклама не должна вводить покупателей в заблуждение о наличии товара, размере скидки или условиях приобретения.
Потому перед покупкой стоит сравнить цену в нескольких магазинах и проверить, сколько товар стоил до начала акции.
Можно ли вернуть акционный товар
Сам факт скидки не лишает покупателя права на обмен или возврат товара. Надпись в магазине "Акционный товар возврату и обмену не подлежит" не является законным основанием отказа.
Если речь идет о непродовольственном товаре надлежащего качества, покупатель может обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки. Для этого товар не должен быть использован, должен сохранить товарный вид, ярлыки и пломбы. Также необходимо иметь чек или другой расчетный документ.
В то же время, есть исключения: в частности, обмену и возврату не подлежат продовольственные товары, лекарства, парфюмерия и косметика, нательное и постельное белье.
Если аналогичного товара для обмена нет, покупатель при предусмотренных законом условиях может потребовать возврата денег.
Для покупок в интернет магазинах действуют отдельные правила дистанционной торговли. В частности, покупатель может отказаться от договора в течение 14 дней, если товар не входит в установленные законом исключения.
Что делать в случае нарушения прав
Если продавец безосновательно отказывается принять товар или нарушает условия акции, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу.
Для этого следует хранить чеки, подтверждение заказа, гарантийные документы и другие доказательства покупки. Обратиться можно в территориальное управление службы в своем регионе.
Раньше мы делились советами финансового аналитика о том, как не потратить лишнего на Черную пятницу.
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