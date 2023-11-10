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Черная Пятница 2023 — грядет что-то грандиозное!

Пятница 10 ноября 2023 11:00 promo
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Черная Пятница 2023 — грядет что-то грандиозное!

24 ноября стартует главная распродажа года — Черная Пятница 2023. В этом году омниканальный ритейлер и маркетплейс АЛЛО обещает по-настоящему дикую акцию — грандиозные скидки на рекордное количество товаров. А чтобы ни один покупатель не упустил возможность обновить бытовую технику, электронику и многое другое по самым выгодным ценам, «Дикая Пятница» продлится не 24 часа, а целую неделю — с 20 по 26 ноября.

Охота на миллион — для настоящих хищников

В Черной Пятнице 2023 в АЛЛО примут участие более 1000000 товаров из всех категорий, а скидки достигнут 70%. Такие выгодные предложения бывают только раз в год.

В первую очередь распродажа коснется самых востребованных категорий:

  1. Аккумуляторы, повербанки, бензогенераторы и другие полезные товары, которые пригодятся в сложных условиях.
  2. Широчайший ассортимент электроники: смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, умные часы.
  3. Бытовая техника для дома: холодильники, пылесосы, стиральные машины, микроволновые печи, кофемашины.

Это реальный шанс запастись техникой, которая позволит комфортно пережить зиму и возможные перебои с электричеством.

Также со скидками будет представлена:

  • модная одежда и стильная обувь для всей семьи;
  • товары для спорта, туризма и активного отдыха;
  • косметика, парфюмерия, товары для красоты и здоровья;
  • товары для детей любого возраста;
  • игрушки и все необходимое для домашних любимцев.

В «дикой распродаже» примут участие самые известные бренды электроники и бытовой техники: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Sony, Philips, Bosch, Miele, LG, Lenovo.

Одним словом, в Черную Пятницу в АЛЛО можно будет найти все, что давно хотелось купить для себя, близких, дома и хобби.

Все для захвата максимальных скидок

Черная Пятница — это еще и прекрасная возможность приобрести все необходимое в рассрочку или в кредит. АЛЛО предлагает гибкие условия без переплат и первоначального взноса.

Для постоянных клиентов действует программа лояльности «АЛЛО Деньги». Накопленными бонусами можно полностью или частично оплатить покупку. Также в Черную Пятницу можно будет расплатиться наличными, картой, через Google Pay и Apple Pay.

Чтобы не пропустить старт распродажи, рекомендуется заранее определиться с товарами и отслеживать цены на интересующие модели. Также полезно зарегистрироваться на сайте АЛЛО, чтобы первыми получать уведомления о начале Черной Пятницы. И хотя акция продлится неделю, не стоит откладывать интересующие покупки на последний день — наиболее выгодные предложения быстро разбирают.

Доставка по всей Украине

Заказы доставляют во все города Украины курьерскими службами и в пункты выдачи АЛЛО. Исключение — временно оккупированные территории. Также можно забрать интернет-заказ в любом магазине сети по всей Украине.

Покупайте все необходимое со скидкой до 70% в Черную Пятницу 2023 в АЛЛО! Не упустите шанс поймать как можно больше «добычи»!

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