Почему сохранение природы приносит выгоды экономике

Чем важны природные экосистемы для формирования устойчивой экономики, в чем угроза приватизации земель в пределах лесов и прибрежных зон и почему важно изменить подход к природным ресурсам в Украине и перейти от их истощения к устойчивому управлению – в колонке директора по природоохранной деятельности и инициативам по восстановлению Украины в WWF-Украина для РБК-Украина.

В то время как Закон №12089 ждет подписи Президента Украины, общественность активно обсуждает этот документ и распространяет петицию с призывом наложить на него вето. Законопроект якобы имеет целью усилить права "добросовестных приобретателей земельных участков", но фактически легализует узаконивание права собственности на самозахваченные территории лесов и прибрежных полос.

Приватизация земель в пределах лесов и водоемов в перспективе приведет к их эксплуатации и безвозвратному уничтожению природных экосистем, что будет иметь довольно длительный негативный социально-экономический эффект. Как природный капитал, в частности леса, влияют на экономическую устойчивость и бизнес, и как это работает в ЕС?

Природные экосистемы как основа экономической устойчивости

По оценкам WWF-Украина , природные экосистемы в Украине предоставляют услуг примерно на 185 миллиардов долларов ежегодно, что даже больше чем ВВП страны. Фактически устойчивое управление лесами помогает экономике расти. Глобальные оценки подтверждают этот тренд: 55% мирового ВВП зависит от природы и ее ресурсов.

Именно властные структуры и бизнес должны осознать, что те решения, которые сейчас рассматриваются как эффективные и такие, которые могут упростить регулятивную систему, на самом деле будут иметь очень высокую цену в будущем, как Закон 12089".

Страны ЕС все больше осознают риски из-за потери биоразнообразия

Европейские леса ежегодно приносят сотни миллиардов евро благодаря своим экосистемным функциям: они поглощают и удерживают углекислый газ, регулируют водные ресурсы, защищают почвы и поддерживают биоразнообразие. Это помогает уменьшать расходы в сельском хозяйстве, медицине и энергетике, а также способствовать смягчению последствий изменений климата.

"По подсчетам Европейского агентства по окружающей среде, товары и услуги, которые предоставляют леса, составляют более 50 000 евро на квадратный километр и год в пределах ЕС. Интересно, что стоимость производства древесины намного превышает ценность лесов для природного контроля наводнений, очистки воды, поглощения углерода и рекреации", – говорит Ирен Люциус (Irene Lucius), региональный директор по охране природы WWF Центральной и Восточной Европы.

European Environment Agency and Eurostat of 2021

Компании, которые интегрируют экологические принципы в свою деятельность, получают конкурентные преимущества

Во всем мире компании все больше обращают внимание на свое влияние на окружающую среду и какие существуют риски, связанные с этим. Они понимают, что потеря экосистем может дорого им обойтись на разных уровнях.

Исследование финского инновационного фонда Sitra показало, что природоориентированные решения могут ежегодно приносить бизнесу более 10 триллионов долларов. В WWF-Украина отмечают, что международные инвесторы довольно придирчиво относятся к инвестированию средств в проекты, которые имеют негативное влияние на окружающую среду.

Украина должна изменить ресурсный подход к лесам

Природный капитал – это не только деревья или просто территории, но и экосистемные услуги, которые влияют на качество жизни людей. Если эту ценность учитывать в решениях или на уровне бизнеса, или на уровне страны, это обеспечит не только финансовую выгоду, но и устойчивость.