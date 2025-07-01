Почему ответственное владение оружием – неотъемлемая составляющая гражданской обороны

Почему в условиях войны украинцам важно предоставить право владеть оружием, и какой опыт в этом плане можно позаимствовать у европейских стран – читайте в колонке соучредителя центров стратегического взаимодействия и оборонной подготовки "BACKYARD CAMP" Дмитрия Зубкова.

Украина уже четвертый год обороняется от полномасштабной вооруженной агрессии России. И хотя фронт проходит через восточные и южные области, линия сопротивления есть везде, где есть люди. В апреле 2022 года украинские силы деоккупировали Киевскую и Черниговскую области, в ноябре того же года –Херсон. Но могли ли быть освобождены еще десятки городов и сел (или вообще не захвачены), если бы украинцы имели право на легальное владение оружием?

В 90-х годах наше государство добровольно – в обмен на гарантии безопасности – отказалось от ядерного оружия и передало стратегические бомбардировщики, фактически обезоружив себя. Это решение было принято из убеждения: в ХХІ веке в центре Европы невозможна война, в которой одно государство цинично и с применением конвенционного оружия нападает на другое. Но жизнь доказала: договоренности – не броня и все чаще мало чего стоят. Настоящую безопасность может обеспечить только собственная готовность и способность дать отпор врагу. И эта способность – не только об армии, а обо всей системе обороны, где каждый человек – это боевой айтем.

Оружие – это большая часть оборонной культуры, а не привилегия. Владение им не должно быть исключительным правом силовых структур. Это должно быть право (и одновременно обязанность) каждого ответственного гражданина.

В обществе ведутся дискуссии о безопасности свободного доступа к оружию. Но, по моему мнению, большая угроза – это отсутствие оружия у того, кто в нем нуждается в критический момент. У гражданского, который остался во временно оккупированном городе, в чей дом завтра придет захватчик. У волонтера, который эвакуирует людей под обстрелами. У женщины, которая одна с детьми в прифронтовом селе. В момент, когда захватчик стучится в дверь, закон должен давать человеку шанс на защиту.

В большинстве цивилизованных стран ответственное владение оружием считается необходимым элементом личной и национальной безопасности.

Часто в дискуссиях звучит пример США – мол, оружие там слишком распространено, что приводит к трагедиям. И действительно, Соединенные Штаты имеют сложную историю с оборотом оружия. В то же время нужно смотреть шире: США остаются примером страны, где свобода владения оружием укоренена в общественное сознание как часть прав и обязанностей гражданина. Проблема заключается не в самом оружии, а в недостаточном регулировании, пробелах в психиатрическом надзоре и отсутствии должного контроля.

Окей, давайте рассмотрим и другие примеры.

Например, Швейцарию, где боеспособные граждане после прохождения службы хранят дома штатное военное оружие и экипировку. Уровень владения оружием составляет почти 28 единиц на 100 человек. Это часть милитарной модели обороны, в которой основу вооруженной защиты страны составляет не постоянная профессиональная армия, а подготовленное, вооруженное гражданское население.

Отличный пример и Финляндия, где уровень владения оружием составляет более 32 единиц на 100 человек и оружие также рассматривается как элемент гражданской ответственности и готовности. Система предусматривает обучение, проверки, четкие условия хранения и контроль со стороны полиции.

Идем дальше: Норвегия, где показатель составляет 29 единиц оружия на 100 человек. Государство разрешает, но при этом обязывает: к подготовке, дисциплине и соблюдению правил.

В каждом из этих примеров оружие в руках гражданина – это продолжение устойчивой оборонной политики демократического государства.

В Украине же, несмотря на военное положение, цивильные граждане до сих пор не имеют легального доступа к короткоствольному огнестрельному оружию, а уровень владения оружием в целом составляет менее 10 единиц на 100 человек. С началом войны украинский парламент рассматривал возможность разрешить гражданским покупать короткоствол, но соответствующий законопроект парламентарии так и не приняли. Без него люди остаются без очевидного инструмента защиты в условиях, когда государство физически не всегда успевает быть рядом (и так случается "очень" часто)

Это не значит, что оружие должно быть доступно всем и бесконтрольно. Наоборот, нужна четкая система контроля: обучение, медицинское и психиатрическое обследование, экзамен на знание законодательства, проверка условий хранения, регулярная переаттестация хотя бы раз в несколько лет и тому подобное. Потому что сегодня ее отсутствие – это не просто юридическое ограничение. Это стратегическая уязвимость, которая делает нас слабыми к внешнему врагу.

Мы видим, как много украинцев проходят обучение. Такие проекты, как BACKYARD CAMP, где осуществляется оборонная подготовка гражданских и военных, уже сегодня продвигают культуру оружия и готовности ко многим сценариям. Однако она требует инструмента.

Не надо бояться ответственного вооруженного гражданина. Надо дать ему право на действие. Преступления не совершаются легально зарегистрированным оружием, только черным и незарегистрированным. Если вору понадобится оружие – он его, к сожалению, достанет, тогда как честный гражданин не будет иметь возможности защититься. В реалиях, где враг ведет целенаправленную войну против гражданского населения, каждый гражданин, каждая община, каждый поселок или город должны стать точками опоры для всей страны.

Логичным и справедливым шагом будет также предоставить возможность военным задекларировать и легально оформить в собственность оружие, с которым они прошли фронт.

Право на владение оружием – это не о "романтике" войны или культе силы. Это о зрелости. О доверии. О возможности защитить свою семью и стать частью коллективной системы безопасности государства.

"Там, где в окно, кроме свечи, могут выставить оружие – голодоморов никогда не будет". Свободные люди имеют оружие!