Почему выборы в Украине во время войны провести невозможно: объяснение Данилова

Пока выборы в Украине провести невозможно. Как минимум потому, что каждый, кто сейчас находится за границей и в окопах, имеет право отдать свой голос, а организовать избирательный процесс при взрывах, сложно.

"Сейчас нам еще надвигают - давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы - мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого и каждой", - отметил он.

Кроме того, по словам Данилова, не следует забывать о праве голосования для находящихся за рубежом.

"А те кто за границей? Людям, которые начинают давать нам советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", - добавил секретарь СНБО.

Выборы в Украине

Недавно такое же мнение, касающееся выборов в Украине, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, одной из главных проблем в организации выборов, остается голосование выехавших украинцев за границу, "чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать".

Ранее в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.