Почему потеют фары авто и что с ними делать: советы автомобилистам

Явление как не катастрофическое, но неприятное и с перспективой опасности: фары могут вспотеть изнутри так густо, что нормального луча от нее не дождаться.

О том, что делать с фарами, которые донимают запотевания изнутри, читайте в материале РБК-Украина .

Если честно, то даже удивительно, почему запотевание фары мы считаем нетипичной ситуацией. Ведь все предпосылки для этого есть на постоянной основе: плотно закрытое пространство, теплый воздух изнутри, холодный воздух извне. Именно при таких условиях потеют стекло в очках, в наших квартирах, в салоне авто и т.д. Но нет – конструкторы автомобилей позаботились, чтобы на фары и фонари эта "типовость" не распространялась. Почему же наши фары потеют?

Откуда в фарах влага

Чтобы в закрытом корпусе фары при температурных перепадах не образовывался конденсат, ее корпус имеет целую систему вентиляции – одно или два особых маленьких отверстия, так называемые сапуны. Обычно в этих каналах стоят фильтры, препятствующие проникновению в фару вместе с воздухом пыли и большим количеством влаги. И поскольку при штатном положении вещей воды в фаре быть не должно, случайное количество влаги этой системой вентиляции быстро удаляется.

Но бывает, что влага в фару попадает в избыточном количестве:

На автомойке. Ситуация наиболее характерна для зимы, когда фара изнутри горячая, атмосфера вокруг очень влажная и температура наружу при этом намного ниже, чем в фаре. В таком случае горячая фара, охлаждаясь, интенсивно впитывает в себя окружающий воздух – вместе с большим количеством влаги. Справиться с таким увлажнением штатная система вентиляции сразу не может. Но если фара в целом исправна, через несколько часов влага из нее таки испаряется;

Неисправная вентиляция фары. Если система вентиляции фары неисправна – засорены фильтры, перегнутые трубки и т.д., то она не может справиться ни с незначительным, так сказать, естественным запотеванием, ни с нештатным, типа встречающегося на автомойке;

Нарушена герметичность фары . Иногда фара потеет при охлаждении после поездки просто на улице, без видимых отягчающих условий. Такое бывает, если на корпусе фары есть повреждения, отверстия или трещины, из-за которых при охлаждении внутрь засасывается настолько много влажного воздуха, что с ним не справляется даже исправная система вентиляции. При этом фара может казаться внешне абсолютно целой, но на самом деле иметь малозаметные роковые трещины, например, по шву герметика, соединяющего корпус и пластиковый колпак (стекло).

Следует отметить, что фронтальная светотехника не обязательно может потеть после работы, ведь во многих моделях корпус фары, расположенный в подкапотном пространстве, нагревается от двигателя. И этого достаточно, чтобы при остывании фары возникла разность температур и давления, достаточное для засасывания в корпус наружного воздуха.

Что делать с фарой, которая потеет

Рядовому водителю вполне по силам осмотренную фару снаружи со всех сторон, по крайней мере, те ее части, которые доступны без демонтажа. Часто трещины и пробоины в корпусе видны невооруженным глазом. Также можно узнать из литературы или интернета, где на корпусе расположены вентиляционные отверстия и прочистить их, попутно заменив или промыв фильтры на входе.

Конечно, если будут обнаружены определенные тяжелые повреждения или вообще не будет обнаружено ничего - придется обращаться специалистов.

Если коротко

Не спешите заменять вашу потную фару новой (и тем более бывшей в использовании). Если после принятых мер явление повторяется, ищите мастерскую, где работают профессионалы соответствующего профиля. Которые аккуратно разберут ваш световой прибор, найдут места попадания в него влаги и ликвидируют их.

Однако главное, что следует понимать – долго эксплуатировать фару, часто находящуюся в потном состоянии, нельзя. Это и опасно с точки зрения аварийности, и чревато такими последствиями как порча рефлектора фары и ее электрической утвари. А это повлечет за собой немалые финансовые затраты.