ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему после ночной атаки РФ запустила "Искандеры" по Киеву: мнение эксперта

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 мая 2023 21:05
Почему после ночной атаки РФ запустила "Искандеры" по Киеву: мнение эксперта Фото: ракетный комплекс "Искандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Россия днем 29 мая запустила по Киеву ракеты "Искандер" в надежде на то, что наши системы ПВО не успеют перезарядиться после ночной атаки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Я думаю, что они надеялись на то, что наши системы ПВО не успеют подготовиться. Так как ночь была очень бурная, большое количество было задействовано ракет. Конечно, нужно время, чтобы перезарядиться", - сказал Селезнев.

По его словам, враг, скорее всего, не знает, какое количество противоракет украинские силы ПВО имеют в запасе.

"Возможно, они рассчитывали на то, что наши операторы не успеют перезарядить те же комплексы. Поэтому и совершили такую атаку в неожиданное время, потому что мы привыкли по ночам прилетает. Но мы видим, что 11 баллистических ракет из 11 было уничтожено и это реально отличный результат", - отметил эксперт.

Ракетная атака РФ на Киев днем 29 мая

Сегодня днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах Киева. А в области из-за атаки вспыхнул жилой дом. Подробнее о сегодняшней ракетной атаке РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети ПВО Война России против Украины
NEWS
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром